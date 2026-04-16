Phim “Hộ linh tráng sĩ” lần đầu tiết lộ hậu trường 83 ngày quay

(Ngày Nay) -Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K’Linh, cùng dàn ê-kíp và diễn viên hùng hậu: NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, Lê Minh Thuấn, Hứa Vĩ Văn, Thuý Hiền (cựu VĐV wushu)… đã xuất hiện tại chương trình bên cạnh đại diện nhà sản xuất BHD và TV360 trong buổi ra mắt phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Ê-kíp đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" lần đầu tiên trình làng với công chúng những đoạn phim đầu tiên cũng như phóng sự ngắn về hậu trường 83 ngày quay phim đầy vất vả và thử thách trong buổi giao lưu tại TPHCM vào tối 15/4.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án phim huyền sử hành động có quy mô sản xuất lớn, lấy cảm hứng từ các truyền thuyết và dấu ấn lịch sử thời Đinh - triều đại mở đầu chế độ đứng đầu bởi một vị vua của nước Việt Nam kể từ năm 968 (bấy giờ Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt). Bối cảnh của phim diễn ra vào cuối triều Đinh – khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại vùng long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử của 7 hộ linh tráng sĩ anh hùng, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách đến tận cùng.

Chia sẻ lý do thực hiện dự án “tiền tỷ” này, đại diện nhà sản xuất là bà Ngô Thị Bích Hạnh (Phó Chủ tịch Công ty BHD) cho biết đây là dự án có tâm huyết khai thác về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, về các anh hùng dân tộc với mong muốn góp phần làm cho khán giả trẻ thêm tình yêu và lòng tự hào với lịch sử văn hóa Việt Nam, trân trọng các bậc tiền nhân và thắp lên trong mình tinh thần dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới.

Những đoạn phim về hậu trường 83 ngày quay phim tại Ninh Bình cho thấy cả đoàn phim hơn 200 thành viên vượt qua rất nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những trải nghiệm không chỉ từ các đại cảnh quy mô, các pha hành động nguy hiểm mà còn là sự học hỏi sâu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết ông dồn toàn bộ tâm huyết cho dự án Hộ linh tráng sĩ, từng nói vui “đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp” hàm nghĩa động viên tất cả mọi người chung tay làm hết sức mình cho một tác phẩm có tầm vóc và ý nghĩa dân tộc, thể hiện lòng tôn kính với các tiền nhân đi trước trong chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng, có giá trị cốt lõi là tinh thần yêu nước. “Đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn nơi lòng trung thành và nghĩa khí trở thành sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay” - đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.

Hộ linh tráng sĩ mang ngôn ngữ võ thuật rất đậm nét với số lượng cảnh hành động nhiều và phân cảnh đối kháng sử dụng đa thể loại vũ khí. Đạo diễn hành động kiêm diễn viên Johnny Trí Nguyễn (vai Hữu tướng quân) cho biết, ngay từ đầu ông đã quyết tâm tham gia dự án đặc biệt để cùng mọi người góp phần tạo nên “một bộ phim hành động huyền sử Việt Nam hoành tráng và mãn nhãn nhất từng được thực hiện”.

Johnny Trí Nguyễn cho biết đoàn phim và các diễn viên phải vượt qua rất nhiều thử thách, tập luyện vất vả và nghiêm túc trong nhiều tháng trời để “không chỉ phục vụ các cảnh quay hành động mà còn thể hiện được vai trò của võ thuật và tinh thần hào khí dân tộc trong lịch sử Việt Nam”.

Diễn viên Tuấn Trần cho biết anh đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật chàng thợ săn Nguyên Phong sống đời tự do và vì thời cuộc mà thể hiện lòng trung nghĩa. Trong quá trình đóng phim, Tuấn Trần đã gặp chấn thương khá nặng nhưng như lời anh nói,”trong rủi có cái may”, diễn viên vẫn hoàn thành vai diễn với sự linh hoạt, hỗ trợ hết mình từ đoàn phim và đội ngũ phụ trách võ thuật.

Trước đây tại Chợ phim Cannes 2025 (Marché du Film), nhà sản xuất BHD đã giới thiệu dự án Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh với tên tiếng Anh: The Last Secret Of The First Emperor đến đông đảo nhà phát hành và khách mời quốc tế. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra rạp vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.