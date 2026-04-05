Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?

(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.

Trấn Thành độc tôn

Ở quý 1/2025, các phim Việt Nam đạt tổng doanh thu 1.110 tỷ đồng, chủ yếu nhờ mùa phim Tết Ất Tỵ với ngôi đầu thuộc về phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành (333 tỷ đồng). Năm nay, mùa phim Tết vẫn tạo cú hích “xông đất đầu năm” cho làng phim Việt một cách vang dội với loạt phim đình đám. Tính đến ngày 5/4, phim Thỏ ơi cũng của đạo diễn Trấn Thành có doanh số phòng vé lên đến trên 450 tỷ đồng - chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu vé bán quý I/2026.

Ngoài vị trí độc tôn của Thỏ ơi, các phim chiếu Tết và trong tháng Giêng năm Bính Ngọ mang đến kết quả rất tốt cho các nhà làm phim Việt: Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang doanh số 111 tỷ đồng; Báu vật trời cho (103 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng)… đều mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà sản xuất. Bộ phim chiếu Tết duy nhất kém thành công về mặt thương mại là Mùi Phở (41 tỷ đồng).

Trong khi đó, một tác phẩm dạng phim độc lập và thể loại nhạc kịch rất kén người xem như Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công đã gặt hái doanh thu rất khả quan (44 tỷ đồng) nhờ sự ủng hộ của giới trẻ.

Quý 1/2026 còn ghi nhận thành công phòng vé từ bộ phim hành động cảnh báo nạn lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia Thiên đường máu (127 tỷ đồng) hay ở mức tương đối là phim về tình cha con với Kiều Minh Tuấn đóng chính Con kể ba nghe (56 tỷ đồng)… Một trường hợp đặc biệt là phiên bản điện ảnh của chương trình truyền hình thực tế Running Man Việt Nam Mùa 3: Con rối tự do được sản xuất, quay dựng và hậu kỳ theo tiêu chuẩn phim chiếu rạp và đạt mức doanh thu phòng vé vượt kỳ vọng với gần 40 tỷ đồng.

“Bàn tiệc phim” đa dạng

Sau mùa phim Tết vốn là “mỏ vàng” hàng năm, loạt phim Việt nối tiếp ra rạp như Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực… đều được khán giả quan tâm đón nhận. Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn khi ra rạp trễ hơn 1 tuần so với dự kiến để né phim Tài của Mai Tài Phến – Mỹ Tâm, đã có tốc độ thu hút khán giả mạnh mẽ. Tính đến ngày 5/4 phim đạt 132 tỷ đồng, vượt qua phim Ma Da (2024, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng) để trở thành phim kinh dị Việt ăn khách thứ nhì qua mọi thời đại).

Dù phim nhận được ý kiến trái chiều về chất lượng kịch bản chưa cao, song thành công của Quỷ nhập tràng 2 đến từ các yếu tố như “gu” xem phim kinh dị của khán giả phổ thông Việt vẫn còn; hiệu ứng thương hiệu từ thành công của phần đầu tiên Quỷ nhập tràng (2025 - hiện vẫn là phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu 150 tỷ đồng). Với tín hiệu lạc quan từ Quỷ nhập tràng 2, ekip sản xuất phim như cố vấn Nhất Trung, đạo diễn Pom Nguyễn chắc chắn sẽ còn khai thác chất kinh dị dân gian để ra đời tiếp Quỷ nhập tràng 3.

Tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn Hẹn em ngày nhật thực dời ngày khởi chiếu sớm hơn một tuần đã vươn lên đứng đầu phòng vé tuần cuối cùng của tháng 3 lẫn tuần đầu tiên của tháng 4/2026, theo đơn vị độc lập Box Office Việt Nam. Phản ứng khá tích cực của đông đảo khán giả, người nổi tiếng trên mạng xã hội dành cho Hẹn em ngày nhật thực đã giúp bộ phim gặt hái doanh thu tốt. Câu chuyện tình đầu dang dở gắn với đức tin nhiều cảm động, kết hợp phần hình ảnh phim được quay, dựng rất đẹp, tâm huyết đã và đang khiến Hẹn em ngày nhật thực chinh phục tình cảm của người xem.

Phim Việt mới Song hỷ lâm nguy vừa ra rạp và Bẫy tiền (ngày 10/4) là hai phim đáng chú ý trong nửa đầu tháng 4/2026. Nếu Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Hà Vũ là phim tình cảm gia đình, hài, quy tụ Dustin Nguyễn, Misthy, Trung Anh, Đinh Y Nhung, Jun Vũ, Hoàng Phi thì Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương thuộc thể loại tâm lý xã hội, tội phạm, do Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đóng chính.

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 26/4) và kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 là mùa trọng điểm khác của phim Việt, hứa hẹn mang đến những doanh số phòng vé khả quan sau mùa phim Tết nguyên đán. Nhiều phim Việt sẽ ra rạp cạnh tranh trực tiếp với nhau, đồng thời tạo “bàn tiệc phim” đa dạng cho gu thưởng thức của đông đảo khán giả như Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất), Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo), Trùm Sò (đạo diễn Đỗ Đức Thịnh)...

Phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh sau khi ra mắt tại Hong Kong Filmart lần thứ 30 tại Hồng Kông (Trung Quốc) cuối tháng 3/2026, sẽ có các suất chiếu sớm tại rạp Việt Nam từ ngày 16/4.