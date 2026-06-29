Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành Quyết định 1156/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Theo quyết định: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủMai Thị Thu Vân.

Theo Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thảo luận, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, hiệp hội các ngành hàng, tổ chức và các cá nhân có liên quan về những chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, điều hành giá khi cần thiết; khảo sát, nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

PV
Ban Chỉ đạo điều hành giá Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.
DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt
DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt
(Ngày Nay) - Chiều 27/6, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.
CONGB đem đến năng lượng thanh xuân tươi mới cho chương trình.
20.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc rực rỡ tại concert Thanh Xuân
(Ngày Nay) - Diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh Xuân quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật cùng khoảng 20.000 khán giả. Với sân khấu được đầu tư quy mô, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa và nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.
Sotheby's lập kỷ lục mới tại London với doanh thu hơn 420 triệu bảng Anh
Sotheby's lập kỷ lục mới tại London với doanh thu hơn 420 triệu bảng Anh
(Ngày Nay) - Nhà đấu giá Sotheby's vừa khép lại tuần lễ đấu giá mùa hè tại London với tổng doanh thu đạt 420,5 triệu bảng Anh , mức cao nhất từng được ghi nhận trong một mùa đấu giá tại châu Âu. Thành tích này được dẫn dắt bởi The Lewis Collection , hiện trở thành bộ sưu tập tư nhân có giá trị cao nhất từng được bán tại London.