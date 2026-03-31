ProPak Vietnam 2026 – Điểm hẹn của công nghệ chế biến và đóng gói

(Ngày Nay) - Ngày 31/3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Informa Markets Vietnam chính thức khai mạc chuỗi triển lãm công nghiệp gồm ProPak Vietnam 2026, DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026. Đây là ba sự kiện chuyên ngành lớn trong lĩnh vực chế biến, đóng gói, đồ uống và công nghệ nhựa – cao su tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay diễn ra từ 31/3 đến 2/4/2026, trên tổng diện tích trưng bày khoảng 13.000 m², quy tụ hơn 450 doanh nghiệp đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, sự kiện còn có 6 khu gian hàng quốc tế đại diện cho các thị trường công nghệ lớn gồm Áo, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ý. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ thu hút trên 11.000 khách tham quan thương mại, bao gồm nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sản xuất và các chuyên gia trong chuỗi cung ứng.

Tại khu trưng bày, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ toàn bộ chuỗi sản xuất – từ công nghệ chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, đến máy móc đóng gói, vật liệu bao bì, tự động hóa dây chuyền và hệ thống kiểm định chất lượng. Sự kiện được xem là điểm kết nối giữa các nhà cung cấp công nghệ quốc tế với doanh nghiệp sản xuất trong nước đang có nhu cầu nâng cấp thiết bị và tối ưu hóa quy trình.

Song song với hoạt động trưng bày, ban tổ chức triển khai hơn 40 phiên hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của trên 50 diễn giả trong và ngoài nước. Các chương trình tập trung vào những chủ đề đang được quan tâm như bao bì bền vững, chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Ngoài ra, triển lãm còn tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp (business matching) và chương trình giới thiệu công nghệ mới nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.

Theo bà Annie Trần, Quản lý dự án cấp cao của Informa Markets Vietnam, ProPak Vietnam không chỉ là nơi trình diễn công nghệ mà còn đóng vai trò nền tảng kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp trong ngành chế biến – đóng gói. Thông qua các hoạt động triển lãm và hội thảo, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận xu hướng mới, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh ngành chế biến và đóng gói tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở các lĩnh vực thực phẩm – đồ uống, dược phẩm và hàng tiêu dùng, ProPak Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng. Sự kiện đồng thời góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và chế biến quan trọng trong khu vực.

Có mặt tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam cũng cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, đóng gói, đồ uống, nhựa và cao su đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về chi phí sản xuất, yêu cầu chất lượng và các tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe. Đồng thời, xu hướng phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng và vận hành bền vững cũng buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất để duy trì năng lực cạnh tranh.

Việc tiếp cận các giải pháp công nghệ mới và mô hình sản xuất tiên tiến trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với giai đoạn phát triển mới. Các triển lãm chuyên ngành như ProPak Vietnam 2026, DrinkTech Vietnam 2026 và Plastics & Rubber Vietnam 2026 được xem là nền tảng kết nối quan trọng, nơi doanh nghiệp có thể tìm kiếm giải pháp công nghệ, cập nhật xu hướng thị trường, mở rộng hợp tác và hướng tới phát triển bền vững.