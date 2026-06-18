PVcomBank triển khai đồng bộ giải pháp tài chính cho doanh nghiệp ngành năng lượng

(Ngày Nay) - Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn vốn, quản trị dòng tiền và số hóa hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, PVcomBank triển khai bộ giải pháp tài chính chuyên biệt, trước mắt tập trung vào nhóm doanh nghiệp phân phối xăng dầu, nhằm hỗ trợ tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nhu cầu tài chính đặc thù của ngành năng lượng

Theo Bộ Công Thương, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,1% so với năm 2024; tổng lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Quy mô tiêu thụ lớn, cùng đặc thù chuỗi phân phối nhiều tầng nấc, khiến các doanh nghiệp xăng dầu thường xuyên phát sinh nhu cầu vốn lưu động, quản trị hàng tồn kho, kiểm soát dòng tiền và xử lý giao dịch tại nhiều điểm bán.

Bên cạnh đó, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159% về giá trị so với cùng kỳ. Xu hướng thanh toán số phát triển mạnh đang đặt ra yêu cầu mới trong vận hành thương mại, đặc biệt với các lĩnh vực có mạng lưới giao dịch rộng như xăng dầu.

Từ thực tiễn đó, PVcomBank triển khai bộ giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho ngành xăng dầu, trước mắt tập trung vào hệ sinh thái PVOIL và định hướng mở rộng tới các doanh nghiệp trong toàn ngành.

Ba nhóm giải pháp trọng tâm

Bộ giải pháp của PVcomBank được xây dựng trên ba nhóm chính gồm: giải pháp tín dụng, giải pháp thanh toán và thu hộ, quản trị dòng tiền thông minh PV-Link. Trong đó:

Với nhóm giải pháp tín dụng, PVcomBank tập trung hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, tài trợ hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu vốn theo chu kỳ kinh doanh xăng dầu. Các chính sách được định hướng linh hoạt theo quy mô vận hành, mô hình phân phối và đặc điểm dòng tiền của từng nhóm khách hàng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Ở nhóm giải pháp thanh toán và thu hộ, PVcomBank cung cấp các dịch vụ như: thanh toán qua thiết bị có gắn mã QR, Smart POS, loa thông báo biến động số dư, dịch vụ thu hộ – chi hộ, tài khoản tập trung và các dịch vụ kiểm soát dòng tiền theo chuỗi... Nhóm giải pháp có vai trò nâng cao tính minh bạch, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ doanh nghiệp từng bước số hóa hoạt động kinh doanh tại điểm bán.

Đối với giải pháp quản trị dòng tiền thông minh PV-Link, PVcomBank thiết kế dịch vụ quản lý tài khoản dành cho các doanh nghiệp có mô hình hoạt động phức tạp, nhiều tầng doanh nghiệp liên quan, địa điểm kinh doanh có mức độ phân tán cao. Trong đó, dịch vụ tài khoản trung tâm có tính năng điều chuyển tiền tự động từ nhiều tài khoản của đơn vị thành viên về một tài khoản chính, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, thời gian và nhân lực; Dịch vụ tài khoản định danh với sự kết hợp QR, báo có theo từng tài khoản định danh sẽ giúp doanh nghiệp ghi nhận thanh toán theo từng khoản phải thu, đồng thời có cơ sở gạch nợ tự động.

Việc kết hợp ba nhóm giải pháp chuyên biệt giúp hệ sinh thái dịch vụ của PVcomBank thêm toàn diện, đáp ứng đồng thời nhu cầu về vốn, thanh toán và quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.

Chia sẻ về các giải pháp ngành, đại diện PVcomBank cho biết: “Xây dựng sản phẩm dịch vụ theo hướng giải pháp ngành sẽ được PVcomBank đẩy mạnh trong thời gian tới. Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ khi thiết kế sản phẩm cho tới tư vấn, tiếp cận khách hàng, thí điểm thực tế tại điểm bán. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi phương diện, chúng tôi kỳ vọng các giải pháp sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp một cách hiệu quả trên hành trình phát triển”.

Việc phát triển bộ giải pháp tài chính dành riêng cho doanh nghiệp trong chuỗi phân phối năng lượng cho thấy định hướng của PVcomBank trong việc mở rộng sản phẩm, dịch vụ theo ngành, gắn hoạt động ngân hàng với nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực kinh tế. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng doanh nghiệp, gia tăng kết nối với hệ sinh thái đối tác và đồng hành hiệu quả hơn với sự phát triển của ngành năng lượng.