Đồng hành cùng sĩ tử, Công an xã Lệ Thủy lan tỏa hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ

(Ngày Nay) - Sáng ngày 11/6, cùng với các thí sinh trên địa bàn bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Công an xã Lệ Thủy đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi Trường THPT Lệ Thủy (xã Lệ Thủy, Quảng Trị) - nơi các thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy đã có mặt tại khu vực cổng trường và các tuyến đường dẫn vào điểm thi để phối hợp phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, bảo đảm không xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến phòng thi đúng giờ.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã còn tích cực tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ nước uống, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, động viên tinh thần các em trước khi bước vào phòng làm bài. Những hoạt động thiết thực đã góp phần giúp các thí sinh giảm bớt tâm lý lo lắng, tự tin hoàn thành tốt bài thi đầu tiên.

Trong suốt thời gian diễn ra buổi thi, tình hình an ninh, trật tự tại điểm thi được duy trì ổn định, giao thông thông suốt, không xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến kỳ thi. Lực lượng Công an xã cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã tận tụy làm nhiệm vụ, đồng hành cùng các thí sinh trong ngày thi đầu tiên đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh và học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh. Sự đồng hành của các lực lượng chức năng, trong đó có Công an xã Lệ Thủy, không chỉ góp phần bảo đảm một kỳ thi an toàn, thuận lợi mà còn tiếp thêm động lực để các em vững tin bước vào hành trình chinh phục tương lai.