Quyết tâm “tuyên chiến không khoan nhượng” với buôn lậu, hàng giả

(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Kế hoạch phấn đấu đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; hoàn thiện tổ chức, bộ máy đủ mạnh, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng cơ chế, chính sách để nhân dân, doanh nghiệp tham gia.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị; sức mạnh của nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho sai phạm

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ”; đồng thời tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân; kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật cho đối tượng được kiểm tra.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; được đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết và đảm bảo tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Theo đó, đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; hoàn thiện tổ chức, bộ máy đủ mạnh, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, chính quyền địa phương hai cấp.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị; sức mạnh của nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần "không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm ta, giám sát các cơ quan, tổ chức cấp giấy phép, tổ chức đánh giá sự phù hợp đưa ra các kết luận, kết quả kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, chính quyền địa phương hai cấp để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới từ khu vực biên giới, cửa khẩu vào trong nội địa.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để người dân không tiếp tay, không bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các kết quả về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.