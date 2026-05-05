Ra hàng tới đâu có chủ tới đấy, Vinhomes Global Gate Hạ Long tạo “cơn địa chấn” trên thị trường bất động sản

(Ngày Nay) - Nối tiếp kỷ lục vô tiền khoáng hậu nhận hơn 5.000 lượt booking chỉ sau 24 giờ đầu ra mắt dự án, sự kiện ráp căn tại hai tiểu khu trọng điểm Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 của Vinhomes Global Gate Hạ Long vào sáng 4/5 đã tạo nên một “cơn địa chấn” mới. Trong mắt nhiều khách hàng, việc chốt được một căn góc view biển hay mặt tiền đại lộ không khác nào trúng số độc đắc, nắm chắc “phần thắng” ngay từ lúc xuống tiền.

Bảng hàng “đỏ rực”, giỏ hàng “bốc hơi”

Từ 7 giờ sáng ngày 4/5, khi nhiều hàng quán còn chưa mở cửa thì tại Văn phòng bán hàng của Vinhomes tại Vincom Mega Mall Ocean Park (Hà Nội) đã sáng ánh đèn, sẵn sàng cho sự kiện bốc thăm giỏ hàng đầu tiên tại siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Dù còn khoảng một giờ sự kiện mới bắt đầu nhưng hội trường đã chật kín người và rộn rã tiếng trao đổi mã căn, tiếng gọi điện trao đổi. Càng đến gần khoảnh khắc bốc thăm, không khí càng “nghẹt thở”.

Khi con số ráp căn thành công được công bố, cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay. Ngay cả chính môi giới viên cũng không ngờ giỏ hàng được “quét sạch” nhanh như vậy.

Theo ghi nhận từ chủ đầu tư, hàng loạt căn thấp tầng tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 đã tìm thấy chủ nhân. Những khách hàng “chậm chân” đã phải ngậm ngùi đăng ký vào danh sách chờ trong đợt mở bán tiếp theo.

“Bảng hàng vừa mở ra, hệ thống đã liên tục báo 'đỏ' (đã khớp căn). Gần 100 nhân sự của chúng tôi chạy hết công suất mà vẫn không kịp trả lời hết điện thoại của khách giục chốt căn. Nhiều khách bên Úc cũngliên tục bám sát tình hình thực tế”, ông Hồ Chí Thanh, Giám đốc kinh doanh của Đông Tây Land, hồ hởi cho biết.

Trực tiếp trải nghiệm không khí cạnh tranh khốc liệt tại sự kiện ráp căn, cả giới đầu tư lẫn người mua ở thực đều có chung một nhận định. Đó là cơ hội chỉ dành cho những ai giữ được “đầu lạnh” và thực sự quyết đoán.

Anh Việt Hùng, một nhà đầu tư dạn dày kinh nghiệm từ Hải Phòng, chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy bảng hàng lại ‘bốc hơi’ nhanh đến vậy. Chỉ chần chừ vài phút là mất ngay căn góc view biển tại Vịnh Bình Minh 1. Còn ai sở hữu được những căn mặt tiền Đại lộ Apollo thì không khác gì trúng số độc đắc. Sự kiện hôm nay chính là bảo chứng cho lực cầu và tính thanh khoản của dự án."

Với những khách hàng mua ở thực, cảm xúc được gói gọn trong hai tiếng “hạnh phúc”. “Cả tuần nay vợ chồng tôi đứng ngồi không yên vì lo không lấy được căn ưng ý do lượng booking đổ về quá lớn. Khi môi giới báo khớp căn thành công, cảm giác thực sự vỡ òa. Giành được ‘tấm vé’ để con cái được lớn lên trong môi trường trong lành bên vịnh di sản, mọi sự mong ngóng đều hoàn toàn xứng đáng”, chị Thanh Trúc (Hà Nội), người vừa "săn" thành công một căn nhà phố resort 50 m2 tại tiểu khu Thiên Đường Nhiệt Đới 1, không giấu được sự vui mừng.

Điều gì làm nên sức hút của Vinhomes Global Gate Hạ Long?

Theo ông Hồ Chí Thanh, làn sóng chốt căn “càn quét” bảng hàng của Vinhomes Global Gate Hạ Long không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự giao thoa giữa hai lực đẩy chiến lược - không gian sống độc bản và đòn bẩy tài chính vô tiền khoáng hậu.

Còn dưới lăng kính quy hoạch và tâm lý học đô thị, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh là lý do khiến nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng chuyển cư tới siêu đô thị biển bên vịnh di sản. Với thời gian di chuyển giữa hai ga đầu - cuối chỉ 23 phút, đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa việc "nén không gian - thời gian", đưa mô hình “sống 2 trung tâm” trở thành hiện thực.

GS. Võ cũng đánh giá cao hệ sinh thái xanh rộng tới 2.500 ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, tạo nên “cỗ máy điều hòa nhiệt độ” khổng lồ, giúp triệt tiêu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.Đồng thời, việc tiếp cận 2.500 ha không gian xanh giúp con người phục hồi khả năng tập trung và giảm stress nhanh gấp nhiều lần so với đô thị thuần bê tông.

Còn từ góc nhìn tài chính - đầu tư, bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT VHS Group đánh giá Vinhomes Global Gate Hạ Long đang thiết lập một luật chơi mới chưa từng có trong tiền lệ. Đó là chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm ròng rã suốt nửa thập kỷ. Song hành với đó, chính sách giãn xây tiếp tục là một chiến lược được "may đo" tinh tế, giúp triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng vốn cho nhà đầu tư ở chặng xuất phát.

"Kinh qua vô số chu kỳ bất động sản, tôi chưa từng thấy chủ đầu tư nào dốc hầu bao, cam kết đồng hành sắt đá cùng khách hàng như vậy. Đó chính là câu trả lời xác đáng nhất cho việc vì sao giữa hàng loạt dự án, cả giới đầu tư lẫn tệp khách hàng mua ở thực vẫn khao khát được ghitên trongbảng hàng củaVịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1”, bà Mai Khanh bình luận.