Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Bệnh nhân Ebola cuối cùng xuất viện, Uganda đếm ngược đến ngày hết dịch

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Y tế Uganda ngày 16/7 thông báo bệnh nhân Ebola cuối cùng ở nước này đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola và trong 42 ngày tới, nếu không ghi nhận thêm ca bệnh mới, quốc gia Đông Phi này có thể tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch.
Bệnh nhân Ebola cuối cùng xuất viện, Uganda đếm ngược đến ngày hết dịch

Bộ trưởng Y tế Uganda Chris Baryomunsi cho biết bệnh nhân cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại và không còn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nên có thể ra viện.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Uganda, bà Kasonde Mwinga, đánh giá quốc gia Đông Phi này đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát nhờ công tác chuẩn bị tốt và duy trì các đội ứng phó khẩn cấp. Tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này ở Uganda ở mức dưới 10%, mức thấp trong số các đợt bùng phát Ebola từng được ghi nhận.

Theo quy định của WHO, một quốc gia chỉ có thể tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola sau khi không ghi nhận ca bệnh mới trong 42 ngày liên tiếp, tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng được xác định khỏi bệnh và không còn khả năng lây truyền virus.

Uganda công bố bùng phát dịch Ebola ngày 15/5 sau khi phát hiện một bệnh nhân từng di chuyển từ miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Kể từ khi dịch bùng phát, Uganda đã ghi nhận 20 trường hợp mắc Ebola, trong đó có 15 công dân CHDC Congo và 5 công dân Uganda. Hai trong số này đã tử vong.

WHO cho biết đợt bùng phát dịch bệnh Ebola này bắt nguồn từ các tỉnh ở miền Đông CHDC Congo, đặc biệt là tỉnh Ituri, và sau đó lan sang Uganda qua biên giới. Hiện tại tình hình dịch tại CHDC Congo vẫn diễn biến phức tạp.

PV
Uganda Ebola dịch bệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
Tác phẩm Mountain Landscape (Cửa sổ tưởng niệm Root – Phong cảnh núi non) tại Sunset Ridge trước khi được tháo dỡ để bảo tồn. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges .
Bảo tàng Crystal Bridges sở hữu cửa sổ kính màu Tiffany Studios đồ sộ từ một nhà thờ ở Texas
(Ngày Nay) - Tháng 5/2025, Bảo tàng Nghệ thuật Crystal Bridges (bang Arkansas, Mỹ) đã chính thức bổ sung vào bộ sưu tập của mình một trong những tác phẩm kính màu quy mô lớn hiếm hoi của Tiffany Studios - xưởng chế tác danh tiếng do Louis Comfort Tiffany sáng lập. Đây cũng là cửa sổ kính màu Tiffany đầu tiên thuộc loại này được bảo tàng sở hữu.
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
(Ngày Nay) - Ngày 15/7/2026, UNESCO khai mạc Hội nghị Toàn cầu 2026 của Thập kỷ Quốc tế về Khoa học vì Phát triển Bền vững (International Decade of Sciences for Sustainable Development - IDSSD), đồng thời công bố những dữ liệu mới cho thấy bức tranh trái chiều của khoa học toàn cầu: cộng đồng khoa học đã có sự huy động mạnh mẽ trong hai năm qua, nhưng khoảng cách giữa các quốc gia vẫn còn rất lớn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.