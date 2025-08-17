Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan phim ASEAN ở Hong Kong

(Ngày Nay) - Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong giới thiệu phim Việt "Đào, phở và piano", qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ ASEAN-Hong Kong.

Liên hoan phim ASEAN lần thứ 3 đang diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 7-31/8. Trong vòng gần một tháng, 24 bộ phim của 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 4 nước tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Trong đó, tác phẩm điện ảnh Việt Nam “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế trong buổi chiếu tối 15/8.

Liên hoan phim ASEAN do tổ chức Quỹ Hong Kong-ASEAN phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tổ chức, là cơ hội để người dân Hong Kong tìm hiểu về xã hội, khám phá những di sản văn hóa sống động của các nước ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN.

Liên hoan phim đã xây dựng những cầu nối văn hóa thông qua những bộ phim cảm động, chạm đến trái tim người xem.

Hong Kong luôn là cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc trong các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa. Những bộ phim được lựa chọn trình chiếu không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa các cộng đồng mà còn giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm hành trình khám phá sự giao thoa văn hóa trong mùa Hè này.

Các nhà tổ chức cũng kỳ vọng 24 bộ phim được lựa chọn sẽ thể hiện sức mạnh mềm của các nhà làm phim đến từ nhiều khu vực khác nhau, nêu bật những đóng góp to lớn của họ cho ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa sáng tạo quốc tế.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim, đại diện ban tổ chức và Lãnh sự đoàn ASEAN đã cùng cắt bánh kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN.

Giám đốc điều hành Quỹ Hong Kong-ASEAN Charles Chia cho biết đây là lần đầu tiên liên hoan phim vượt ra ngoài phạm vi ASEAN, với 4 phim của các nước ngoài ASEAN, trong đó có một phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hungary.

Ông cho rằng điện ảnh nói chung và Liên hoan phim Hong Kong-ASEAN nói riêng chính là cầu nối kết nối con người và văn hóa, trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố gây chia rẽ các quốc gia.

Ngoài các buổi chiếu phim trong khuôn khổ liên hoan, còn có hơn 10 buổi tọa đàm, trong đó các đạo diễn và nhà sản xuất phim sẽ trò chuyện với khán giả và trao đổi chuyên môn với các nhà làm phim Hong Kong. Ông Charles Chia cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều phim Việt Nam hay được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN trong những năm tới.

Về bộ phim “Đào, phở, piano” của Việt Nam, ông Charles Chia cho biết rất ấn tượng với tựa đề đầy chất nghệ thuật của bộ phim. Đối với ông, bộ phim rất thành công khi đã khắc họa một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam và giúp khán giả Hong Kong hiểu rõ hơn về xã hội và văn hóa Việt Nam.

Ông Zoltán Páldi - Cán bộ lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Hong Kong cho biết ông chưa xem bất kỳ bộ phim Việt Nam nào nên rất háo hức chờ đợi được xem bộ phim “Đào, phở và piano.”

Ông cho biết ngày 22/8, phim “Our Blossom” do Hungary và Việt Nam hợp tác sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim ASEAN. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đẹp của cô gái Việt Nam và chàng trai Hungary.

Bộ phim trải dài qua nhiều mốc thời gian, kể một câu chuyện hấp dẫn với những khung cảnh đẹp của đất nước Hungary. Ông nói “Đây là một cơ hội tuyệt vời vì qua bộ phim này, chúng tôi có thể cho thấy Hungary - một quốc gia châu Âu - có mối quan hệ sâu sắc với châu Á và Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.”

Phát biểu khai mạc buổi công chiếu phim “Đào, phở và piano”, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết năm nay Việt Nam tham gia Liên hoan phim ASEAN với tâm thế đặc biệt: chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025).

Bà Lê Đức Hạnh cho biết câu chuyện của bộ phim “Đào, phở và piano” diễn ra đầu năm 1947, hơn một năm sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập vào ngày 2/9/1945.

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ lúc đó vừa thoát khỏi nạn đói giết chết gần 1 triệu người, 95% dân số mù chữ, quân đội khởi điểm chỉ có vài trăm người với vũ khí thô sơ, nhưng đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến không cân sức chống lại thực dân Pháp.

Thông qua các nhân vật của bộ phim (một cặp đôi sắp cưới, một cha xứ, một nhà trí thức trung lưu, một cặp vợ chồng bán phở…), chúng ta thấy hiện lên một bức tranh về người dân Hà Nội lúc đó, khác nhau về xuất thân, nghề nghiệp, song cùng chia sẻ khát khao hòa bình, độc lập và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Bà Lê Đức Hạnh nhắc lại việc Việt Nam gia nhập ASEAN đánh dấu một quyết định chiến lược lịch sử, mở ra một chương mới trong quá trình hội nhập của đất nước và bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Trong suốt ba thập kỷ đồng hành cùng ASEAN, hành trình của Việt Nam đã là một minh chứng sống động cho tầm nhìn và quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy và củng cố một môi trường hòa bình và hợp tác cho sự phát triển.

Việt Nam gia nhập ASEAN với một tinh thần hữu nghị và với ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Ngày nay, trong một thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, và với một tư duy mới, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc cùng các quốc gia thành viên khác để tạo ra những câu chuyện thành công mới cho ASEAN trong kỷ nguyên phát triển mới này.

Với bộ phim “Đào, phở và piano,” Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong một lần nữa khẳng định ủng hộ Liên hoan phim Hong Kong-ASEAN, mong muốn Liên hoan phim tiếp tục phát triển, là cơ hội để mỗi nước ASEAN giới thiệu văn hóa của họ tới bạn bè Hong Kong, đồng thời củng cố sự đoàn kết trong đa dạng của ASEAN.