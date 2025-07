Sẽ tổ chức triển lãm tư liệu "Mùa Thu độc lập và Khát vọng phồn vinh" dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 25/7, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ đã ký Quyết định số 2568/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm tư liệu Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh”.

Triển lãm trưng bày 800 tư liệu và 80 bức ảnh mang đến cho công chúng và bạn đọc những góc nhìn chân thực, sống động và phong phú về các sự kiện, nhân vật, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước. Triển lãm được trưng bày theo 4 phần:

Phần 1 với nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX (200 tư liệu), trưng bày các tư liệu về sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp, của phát xít Nhật đối với nhân dân các nước Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng; cuộc sống khốn khổ, cơ cực và đặc biệt nạn đói; sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam; diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả ba miền đất nước trong 2 tuần (từ 16/8/1945 đến 28/8/1945); Cách mạng tháng Tám thành công.

Phần 2, Quốc khánh 2/9/1945 - Mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh (200 tư liệu), trưng bày các tư liệu về sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); các bản in của Tuyên ngôn Độc lập; ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo; những ngày đầu thành lập Nhà nước; xây dựng chính quyền Trung ương, chính quyền nhân dân các cấp ở địa phương, xây dựng Hiến pháp, tổng tuyển cử; khôi phục và bước đầu xây dựng kinh tế độc lập, dân chủ; ổn định và phát triển giáo dục, văn hóa, chống nạn đói, chống mù chữ, bãi bỏ các loại thuế, đoàn kết lương giáo, tự do tín ngưỡng; toàn dân xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

Phần 3, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (200 tư liệu), trưng bày các tư liệu tổng kết, đánh giá về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và thuộc địa; thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; thành quả Cách mạng tháng Tám; sự ghi nhận và đánh giá vai trò của Cách mạng tháng Tám từ các dân tộc thuộc địa, của nhân dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới; nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình; giá trị trường tồn của Ngày Quốc khánh.

Phần 4, Việt Nam - 80 năm vững bước đi lên (200 tư liệu), trưng bày các tư liệu viết về những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong đó bao gồm thành tựu xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954; kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; làm nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; Hiến pháp nước Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; xây dựng Đảng, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó là thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế: tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường; khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng; hội nhập quốc tế; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực...

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Thông qua triển lãm nhằm khẳng định ý nghĩa to lớn, vai trò quan trọng của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong tiến trình lịch sử dân tộc; tuyên truyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình; những thành quả của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 80 năm qua và khát vọng phồn vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.