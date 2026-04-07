SOOBIN và CONGB dẫn đầu bình chọn chung cuộc tại Giải thưởng Cống hiến 2026

(Ngày Nay) - Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2026 vừa công bố kết quả vòng bình chọn chung cuộc dành cho khán giả, ghi nhận những cái tên nổi bật nhất ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm và ủng hộ của công chúng đối với các nghệ sĩ, tác phẩm và vận động viên trong năm qua.

Ở lĩnh vực âm nhạc, SOOBIN là một trong những gương mặt nổi bật khi chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, đồng thời góp mặt trong sản phẩm giành giải Music Video của năm với “Mục hạ vô nhân” (hợp tác cùng Binz và NSND Huỳnh Tú). Bên cạnh đó, chương trình “SOOBIN Live Concert: All-rounder” cũng được khán giả bình chọn là Chương trình của năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ trên thị trường biểu diễn.

Một điểm nhấn khác của mùa giải là sự xuất hiện của CONGB khi giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho lớp nghệ sĩ trẻ, cho thấy sự đón nhận của công chúng đối với những gương mặt mới trong bức tranh âm nhạc đương đại.

Ở các hạng mục còn lại, nhiều nghệ sĩ quen thuộc tiếp tục được xướng tên. Ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm, trong khi album “Phao cứu sinh” giúp Hương Tràm chiến thắng ở hạng mục Album của năm. Hồ Hoài Anh được bình chọn là Nhà sản xuất của năm, còn Nguyễn Văn Chung nhận danh hiệu Nhạc sĩ của năm.

Ở hạng mục dành cho nữ nghệ sĩ, Hòa Minzy được khán giả lựa chọn là Nữ ca sĩ của năm. Trong khi đó, chuỗi chương trình “Live Tour: Bùi Công Nam ‘The Story’” được vinh danh ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, tiếp tục ghi nhận những nỗ lực sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.

Bên cạnh âm nhạc, kết quả bình chọn cũng ghi nhận dấu ấn ở lĩnh vực thể thao. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được lựa chọn là Gương mặt thể thao của năm, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc giành giải Gương mặt trẻ thể thao của năm.

Kết quả vòng bình chọn khán giả là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành điểm số chung cuộc, bên cạnh lá phiếu của Hội đồng bầu chọn và các nhà báo. Những cái tên được xướng tên lần này không chỉ cho thấy sức hút với công chúng, mà còn góp phần định hình bức tranh toàn cảnh của đời sống âm nhạc và thể thao Việt Nam trong năm 2025–2026.