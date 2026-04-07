SOOBIN và CONGB dẫn đầu bình chọn chung cuộc tại Giải thưởng Cống hiến 2026

(Ngày Nay) - Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2026 vừa công bố kết quả vòng bình chọn chung cuộc dành cho khán giả, ghi nhận những cái tên nổi bật nhất ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm và ủng hộ của công chúng đối với các nghệ sĩ, tác phẩm và vận động viên trong năm qua.
Ở lĩnh vực âm nhạc, SOOBIN là một trong những gương mặt nổi bật khi chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, đồng thời góp mặt trong sản phẩm giành giải Music Video của năm với “Mục hạ vô nhân” (hợp tác cùng Binz và NSND Huỳnh Tú). Bên cạnh đó, chương trình “SOOBIN Live Concert: All-rounder” cũng được khán giả bình chọn là Chương trình của năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ trên thị trường biểu diễn.

Một điểm nhấn khác của mùa giải là sự xuất hiện của CONGB khi giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho lớp nghệ sĩ trẻ, cho thấy sự đón nhận của công chúng đối với những gương mặt mới trong bức tranh âm nhạc đương đại.

Ở các hạng mục còn lại, nhiều nghệ sĩ quen thuộc tiếp tục được xướng tên. Ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng giành giải Bài hát của năm, trong khi album “Phao cứu sinh” giúp Hương Tràm chiến thắng ở hạng mục Album của năm. Hồ Hoài Anh được bình chọn là Nhà sản xuất của năm, còn Nguyễn Văn Chung nhận danh hiệu Nhạc sĩ của năm.

Ở hạng mục dành cho nữ nghệ sĩ, Hòa Minzy được khán giả lựa chọn là Nữ ca sĩ của năm. Trong khi đó, chuỗi chương trình “Live Tour: Bùi Công Nam ‘The Story’” được vinh danh ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, tiếp tục ghi nhận những nỗ lực sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.

Bên cạnh âm nhạc, kết quả bình chọn cũng ghi nhận dấu ấn ở lĩnh vực thể thao. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được lựa chọn là Gương mặt thể thao của năm, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc giành giải Gương mặt trẻ thể thao của năm.

Kết quả vòng bình chọn khán giả là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành điểm số chung cuộc, bên cạnh lá phiếu của Hội đồng bầu chọn và các nhà báo. Những cái tên được xướng tên lần này không chỉ cho thấy sức hút với công chúng, mà còn góp phần định hình bức tranh toàn cảnh của đời sống âm nhạc và thể thao Việt Nam trong năm 2025–2026.

Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.