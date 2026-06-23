Sotheby's đưa tranh Kandinsky, Monet và nhiều danh họa lên sàn đấu giá London

(Ngày Nay) - Thị trường nghệ thuật quốc tế đang hướng sự chú ý về London khi nhà đấu giá Sotheby's khởi động chuỗi sự kiện The London Sales từ ngày 24/6, quy tụ nhiều tác phẩm quan trọng của các danh họa thế kỷ XX như Wassily Kandinsky, Claude Monet và George Condo .

Nhận được nhiều sự quan tâm của mùa đấu giá năm nay là hai tác phẩm của Monet được sáng tác cách nhau gần 30 năm. Theo Sotheby's, bộ đôi tranh phản ánh hành trình sáng tạo của danh họa người Pháp từ những nét cọ giàu cảm xúc của trường phái Ấn tượng đến giai đoạn được xem là tiền đề cho nghệ thuật trừu tượng hiện đại.

Bên cạnh đó, phiên đấu giá còn giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tạo hình thế kỷ XX, trong đó có các sáng tác của Chaim Soutine, Francis Bacon, Amedeo Modigliani và Lucian Freud. Các chuyên gia đánh giá đây là một trong những bộ sưu tập nổi bật nhất của mùa hè năm nay trên thị trường nghệ thuật châu Âu.

Không chỉ tập trung vào hội họa, Sotheby's cũng mang đến nhiều hiện vật lịch sử đáng chú ý, từ bộ thư tình của nhà thơ lãng mạn Anh John Keats gửi người yêu Fanny Brawne đến các tài liệu liên quan tới Benjamin Franklin. Những hiện vật này tiếp tục cho thấy sức hút của thị trường sưu tầm văn hóa và di sản trong bối cảnh nhu cầu sở hữu các tác phẩm mang giá trị lịch sử ngày càng gia tăng.

The London Sales được giới chuyên môn xem là một trong những sự kiện quan trọng của thị trường nghệ thuật toàn cầu, phản ánh xu hướng sưu tập và định giá các tác phẩm mỹ thuật kinh điển trong năm 2026.