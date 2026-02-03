46 tác phẩm tham gia phiên đấu giá tranh đương đại đầu tiên tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Phiên đấu giá được tổ chức như một buổi trình diễn nghệ thuật, 46 tác phẩm được tuyển chọn, biên tập nội dung, thẩm định bởi những giám tuyển uy tín. Một phần giá trị đấu giá của tác phẩm “Mẫu Nghi Thiên Hạ II” sẽ được quyên góp cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K.

Ngày 05/02/2026, phiên đấu giá tranh đương đại HELIOS sẽ diễn ra tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Phiên đấu giá kiến tạo một không gian hội tụ giữa nghệ thuật, đời sống, tri thức, và đi đến tuệ giác trong phương pháp thực hành nghệ thuật đương đại, tôn vinh những giá trị văn hoá, mang lại giá trị tinh thần dân tộc, nâng tầm di sản và hướng đến sở hữu những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của nghệ thuật Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế–không bằng sự phô diễn, mà bằng chiều sâu của tư duy và trải nghiệm bề dày văn hoá Việt.

Sự kiện quy tụ 09 nghệ sĩ: Nguyễn Nghĩa Dậu, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Thế Dung, Nguyễn Thế Hùng, Doãn Hoàng Kiên, Trần Hoàng Sơn, Trương Tiến Trà, được tổ chức như một hoạt động văn hoá, trong đó tác phẩm nghệ thuật được nhìn nhận như sự kết tinh của một hành trình sáng tác, một hệ thống tư tưởng, và một thế giới quan được xây dựng qua thời gian. Giá trị của từng tác phẩm không chỉ nằm ở vật chất hay kỹ thuật, mà ngụ trị ở chiều sâu của lý tưởng, ở những ẩn dụ thị giác và các tầng triết lý được gửi gắm trong từng đường nét, màu sắc và ngôn ngữ tạo hình.

Dù vận hành trong những phương thức biểu đạt khác nhau, 09 nghệ sĩ gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn khai thác đời sống văn hoá Việt bằng suy tư, trắc ẩn, hoài niệm và nuôi cảm xúc bền bỉ để phục vụ cho sáng tạo.

Trong thực hành của Nguyễn Nghĩa Dậu, những trải nghiệm trực tiếp ấy được chuyển hoá thành một ngôn ngữ tạo hình giàu tính chuyển động. Anh sử dụng đường cong của cơ thể người phụ nữ để biểu thị cảm xúc và mỹ cảm của tâm hồn.

Khi đường cong trong tranh Nguyễn Nghĩa Dậu vận hành như nhịp thở của cảm xúc, Nguyễn Mạnh Hùng mở rộng trường quan sát sang một hệ vận động mang tính hệ thống hơn, nơi đường cong có tổ chức, có tiết tấu rõ ràng. Ở Hùng, con người và thiên nhiên cùng hiện diện trong một môi trường chuyển động mang tính nội lực–nơi hình khối, màu sắc, và nhịp điệu vận hành như những thành tố liên kết của một chỉnh thể thống nhất. Bản giao hưởng mềm mại có tiết tấu lãng mạn đi qua giữa con người và thiên nhiên, giàu chất thơ trong tranh của Dậu và Hùng sẽ có vô vàn các chương khác mở ra.

Khi nhịp điệu dần lắng xuống, hội hoạ không còn tìm đến sự rộng mở của không gian mà quay trở về với bề mặt và độ sâu nội tại của hình tượng–bút pháp Bùi Tiến Tuấn lướt vào như những nốt trầm ngân dài lắng dần vào dòng chảy thị giác. Anh cũng khai thác hình tượng người phụ nữ, nhưng đặt trọng tâm vào bề mặt hội hoạ. Chất liệu là tạng tính sáng tác của mỗi nghệ sĩ, Tuấn ưa thích giấy dó và lụa. Bút pháp của anh cho phép đường cong cơ thể người phụ nữ hiện lên như một trạng thái dịu và tiết chế. Chất liệu không còn là lớp nền phụ trợ mà thành môi trường nơi hình tượng và ký ức ngự trị.

Thực hành của Nguyễn Minh Nam tiếp tục đẩy đề tài này đi xa hơn một bước nữa, mở ra một đối thoại khác về thời gian và không gian. Trong tranh Nam, hình tượng người phụ nữ là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại song hành–tưởng chừng đối lập nhưng lại chồng lớp.

Hành trình của người xem tiếp tục dịch chuyển và thu gọn trong tranh Nguyễn Thế Dung. Sau những chuyển động của không gian đô thị, Dung chọn sự an yên và tĩnh tại như một cách chiếm lĩnh hệ thống thị giác một cách tuyệt đối. Hội hoạ hôm nay cần phải đưa ra một câu chuyện, nhiều nghi vấn đề đời sống thực tại. Nguyễn Thế Dung giữ người xem trong sự tĩnh mịch và đối thoại trực tiếp, còn Nguyễn Thế Hùng mở ra một chiều thị giác có hệ thống module chuyển động. Hùng dẫn người xem sang một không gian được cấu thành từ hàng nghìn mảnh ghép có tiết tấu, nhảy múa có tính lặp lại trong những âm trầm của màu sắc. Cảnh quan thiên nhiên trong đời sống dưới lăng kính Nguyễn Thế Hùng là một hệ thống thị giác mang tính xoay vòng, gợi liên tưởng đến vòng tuần hoàn của vũ trụ.

Sau những câu chuyện đô thị và những điểm dừng của sự tĩnh lặng, hội hoạ là một dòng chảy kéo dài–nơi con người, thiên nhiên và nhịp vận hành của thế giới cùng hội tụ trong suy tư về vị trí của con người trong một trật tự rộng lớn hơn. Chính tứ dòng chảy đấy, thực hành của Doãn Hoàng Kiên mở ra một chiều kích mang tính vũ trụ luận, khi nhân sinh quan trở thành một hệ thống ngôn ngữ thiên hướng tâm linh và trí tuệ. Kiên xem hội hoạ như một phương tiện để chất vấn bản chất của sự tồn tại, thông qua các cấu trúc biểu tượng và chiều sâu minh triết được xây dựng trong quá trình chiêm nghiệm.

Từ đời đến với đạo là Doãn Hoàng Kiên, từ đạo quay trở lại với đời thì là Trần Hoàng Sơn. Giữa đời sống và suy tư nhân sinh, nơi truyền thống và đương đại gặp nhau, tranh Trần Hoàng Sơn vận hành trong một không gian vừa thực vừa ảo–phản chiếu một thực tại không khép kín mà luôn mở ra cho diễn giải.

Trạng thái ấy tiếp tục lắng xuống khi đến với thủ pháp hội hoạ của Trương Tiến Trà. Từ đường nét cho đến biểu hiện của màu sắc ta có thể thấy không còn là kỹ thuật mà là một phương pháp thực hành tu tập, Trà đã đi sâu vào nghiên cứu văn hoá và tôn giáo, lấy hình tượng nhân vật để xây dựng tính biểu tượng, tôn giáo của Trà đó là cái đẹp trong truyền thống Việt. Trà đã học cách buông bỏ ngã mạn trong nội tâm giằng xé, và đi vào thiền định của sự tối giản và tỉnh thức.

Phiên đấu giá tranh đương đại HELIOS được tổ chức và điều hành theo đúng chuẩn mực pháp lý và nghiệp vụ đấu giá chuyên nghiệp, tạo ra một sân khấu để tương tác kết nối giữa đời sống văn hoá của nghệ sĩ đến với nhà sưu tập.

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group – đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản quy mô lớn trên toàn quốc; Công ty CP XNK T-Link – đơn vị được các họa sĩ ủy quyền chính thức đưa tác phẩm ra đấu giá và hội đồng giám tuyển, cố vấn mỹ thuật, đấu giá viên, tổng đạo diễn chương trình có uy tín và giàu kinh nghiệm.

Đặc biệt, một phần giá trị đấu giá của tác phẩm “Mẫu Nghi Thiên Hạ II” sẽ được quyên góp cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K – như một cách để nghệ thuật tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn.