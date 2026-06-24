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Sự cố kỹ thuật làm tê liệt giao thông đường sắt trên toàn nước Đức

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 23/6 theo giờ địa phương, giao thông đường sắt trên toàn nước Đức bị gián đoạn nghiêm trọng do sự cố trong hệ thống thông tin vô tuyến của Tập đoàn Đường sắt Đức (Deutsche Bahn - DB).
Sự cố kỹ thuật làm tê liệt giao thông đường sắt trên toàn nước Đức

Người phát ngôn DB xác nhận toàn bộ hoạt động vận hành đã bị ảnh hưởng và trước mắt các đoàn tàu phải dừng tại các nhà ga, nhiều hành khách cũng bị kẹt lại trên các tuyến đường. Theo người phát ngôn DB, hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt kỹ thuật số GSM-R hiện gặp trục trặc, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành và liên lạc trên mạng lưới đường sắt. Các kỹ thuật viên đang khẩn trương khắc phục sự cố và xác định nguyên nhân cụ thể vụ việc.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến các công ty vận tải đường sắt khác. Trên trang web của mình, đơn vị khai thác Metronom thông báo một “sự cố trên diện rộng” đang gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động đường sắt. Theo thông báo này, vì lý do an toàn, tất cả các đoàn tàu phải dừng hành trình hoặc di chuyển đến nhà ga gần nhất và lưu lại tại đó. Toàn bộ các tuyến và chuyến tàu của Metronom đều bị ảnh hưởng.

Hệ thống GSM-R hiện được DB InfraGO AG, đơn vị phụ trách hạ tầng đường sắt của DB, sử dụng trên phần lớn mạng lưới đường ray để bảo đảm liên lạc giữa các đoàn tàu và trung tâm điều độ. Theo DB, về nguyên tắc vẫn có các hệ thống dự phòng và khả năng duy trì hoạt động thông qua mạng di động công cộng.

Sự cố đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài, tương tự vụ việc từng xảy ra tại miền Bắc nước Đức cách đây 4 năm, khiến hoạt động đường sắt bị ảnh hưởng trong nhiều giờ. Các chuyên gia nhận định tác động của sự cố lần này có thể không chỉ ảnh hưởng trước mắt đến vận tải hành khách mà còn gây khó khăn cho công tác điều độ vận tải hàng hóa và các chuyến tàu đường dài trong những ngày tới.

PV
Đức sự cố đường sắt giao thông

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