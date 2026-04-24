Sức hút của Hội sách và Văn hóa đọc Hà Nội 2026 với du khách quốc tế

(Ngày Nay) - Diễn ra từ ngày 21 - 27/4, Hội sách và Văn hóa đọc Hà Nội 2026 tại Phố Sách Hà Nội không chỉ thu hút đông đảo người dân Thủ đô mà còn ghi nhận sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế. Từ góc nhìn của họ, Hội sách không chỉ là nơi tiếp cận tri thức mà còn là cơ hội để khám phá và cảm nhận sâu sắc về văn hóa đọc của Việt Nam.

Điểm hẹn thu hút du khách quốc tế

Phố Sách Hà Nội trong những ngày diễn ra sự kiện đã trở thành một điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân trong nước và du khách quốc tế. Không gian vốn quen thuộc với nhịp đọc yên tĩnh nay được tô điểm bởi chuỗi hoạt động trưng bày, giao lưu và tọa đàm, tạo nên một bức tranh đa sắc màu giữa lòng Thủ đô.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên tại nơi đây, Eva (du khách người Anh) cho biết con phố trở nên cuốn hút so với sự nhộn nhịp bên ngoài thành phố. Và cô cũng bị thu hút bởi “những quầy sách đầy màu sắc, không gian sạch sẽ và bầu không khí thư giãn với hình ảnh mọi người đi dạo, đọc sách và trò chuyện cùng nhau.”

Từ những ấn tượng ban đầu, Eva nhận định: “Đây không chỉ là nơi dành riêng cho những người yêu sách mà còn là không gian văn hóa hữu ích để mọi người dành thời gian.”

Người trẻ trong nước cũng ghi nhận sự thay đổi rõ nét này. Bạn Bùi Bích Ngọc chia sẻ: “Ngày thường, mình hay đi qua Phố Sách và thấy mọi người chủ yếu ngồi cà phê. Nhưng trong dịp kỉ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, mọi người đều hòa chung vào không khí tri thức và bị thu hút bởi ngày hội.”

Chính sự giao thoa giữa nhịp sống thường nhật và không gian lễ hội đã giúp Phố Sách trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh một Hà Nội hiện đại nhưng giàu chiều sâu văn hóa.

Trải nghiệm không gian đọc mới lạ

Đối với nhiều du khách quốc tế, không gian đọc tại Hội Sách và Văn hóa đọc Hà Nội 2026 mang đến những trải nghiệm khác biệt so với cách tiếp cận sách truyền thống ở quốc gia họ. Thay vì những môi trường đọc khép kín như thư viện hay phòng đọc thông thường, cách tiếp cận sách tại đây trở nên cởi mở, gần gũi và giàu tính tương tác hơn.

Dạo bước qua các gian hàng, nhiều du khách không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn sách mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, Phố Sách Hà Nội không đơn thuần là điểm mua bán, mà dần trở thành một không gian kết nối, chia sẻ giữa những người đọc với nhau.

Trở lại Phố Sách Hà Nội trong chuyến đi này, Gail, một du khách đến từ Canada chia sẻ rằng ấn tượng từ lần ghé thăm trước đã khiến bà muốn đưa con gái quay lại để tiếp tục trải nghiệm. “Ở đây, sách không chỉ nằm trong thư viện hay hiệu sách mà trở thành một phần của đời sống đường phố, khiến nơi này vừa thân thiện, vừa truyền cảm hứng hơn rất nhiều”, bà Gail chia sẻ.

Không chỉ riêng Gail, nhiều du khách cũng nhận thấy sự khác biệt từ cách tổ chức mô hình đọc mở tại Phố Sách Hà Nội, nơi hoạt động đọc sách diễn ra trong không gian cộng đồng thay vì bó hẹp trong phạm vi cá nhân như quê hương của họ.

Với Martyn, trải nghiệm này mang lại cảm giác mới mẻ khi việc đọc không còn là hoạt động riêng lẻ mà trở thành một phần của đời sống văn hóa: “Nơi đây không chỉ là chỗ để mua sách mà còn là một không gian văn hóa, nơi mọi người có thể gặp gỡ và chia sẻ ý tưởng.”

Từ những trải nghiệm thực tế, có thể thấy điểm khác biệt của không gian đọc tại Phố Sách Hà Nội không chỉ nằm ở cách tổ chức mà còn ở cách sách được đưa vào đời sống. Chính sự cởi mở và tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng, giúp du khách quốc tế không chỉ tham quan mà còn thực sự hòa mình vào nhịp sống văn hóa đọc của Hà Nội.

Cầu nối lan tỏa văn hóa

Nhiều du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm Phố Sách Hà Nội đã bày tỏ sự yêu thích và mong muốn giới thiệu địa điểm này tới người thân và bạn bè của mình. Chị Charlotte cho rằng nơi đây mang một nét đặc trưng riêng, đồng thời đem đến một góc nhìn mới lạ về Hà Nội bên cạnh những điểm du lịch quen thuộc.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Hội Sách năm nay quy tụ nhiều đơn vị xuất bản với hàng nghìn đầu sách đa dạng, đặc biệt là các ấn phẩm về văn hóa, lịch sử và di sản Việt Nam.

“Chúng tôi mang đến nhiều đầu sách đã được dịch sang các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc,…nhằm giúp bạn đọc quốc tế dễ dàng tiếp cận hơn với văn hóa Việt Nam,” bà Phượng cho biết. Ngoài ra, Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam cũng chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng sách được dịch và tổ chức các hoạt động truyền thông rộng rãi để lan tỏa những cuốn sách đó đến với bạn bè quốc tế.

Ngày nay, độc giả nước ngoài ngày càng quan tâm đến các ấn phẩm đa ngôn ngữ về Việt Nam, từ lịch sử, văn hóa đến những câu chuyện đương đại. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng trở thành một lực lượng quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa đặc trưng tiếng Việt thông qua hoạt động đọc sách.

Hội Sách và Văn hóa đọc Hà Nội 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ của người yêu sách, mà còn là không gian giao thoa văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu tri thức, cởi mở và hội nhập tới bạn bè quốc tế. Qua đó, có thể thấy văn hóa đọc không chỉ được gìn giữ mà còn đang từng bước trở thành cầu nối trong hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế của Việt Nam.