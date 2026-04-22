Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”

Mỗi người là một cuốn sách

Theo thông tin từ ban tổ chức, dự án “Thư viện Người” ra đời dựa trên mô hình Human Library xuất hiện tại Đan Mạch từ năm 2000, vốn nhằm hỗ trợ những người yếu thế, bị định kiến cất lên tiếng nói của họ.

Tuy nhiên, những người thực hiện dự án đã “Việt hóa” mô hình này khi không chỉ tập trung vào người yếu thế mà hướng tới những giá trị rộng lớn hơn. Đầu tiên là những con người Nam bộ bình thường dân dã nhưng đang âm thầm tạo ra những giá trị quý giá về lịch sử, văn hóa. Đây là một “thư viện không có sách” nhưng là nơi lưu giữ câu chuyện của những con người thật, tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam.

Một điểm khác biệt của dự án so với các talkshow khác ở chỗ không đi tìm người nổi tiếng mà xoay quanh 3 điểm cốt lõi: phải có câu chuyện để kể, câu chuyện đó đáng để kể, và chúng ta có thể phát triển tiếp những giá trị đó về sau.

Chọn nhân vật cho dự án này, ban tổ chức cũng phải dấn thân đi thực tế, trải nghiệm và tìm kiếm chất liệu, bóc tách những giá trị mà có khi chính người trong cuộc cũng không nhận ra hết những giá trị trong công việc thầm lặng của chính họ.

Ban tổ chức cũng hướng đến tăng tính kết nối và tương tác khi người tham dự không chỉ nghe để biết mà còn đặt vấn đề, gợi mở ý tưởng ngược lại cho chính người kể chuyện.

Cô gái lai Việt - Pháp kể chuyện “Lộn Xộn”

Ở buổi trải nghiệm đầu tiên của dự án Thư viện người, quan khách ghé Đường Sách TPHCM vào sáng 22/4 đã được tương tác với “cuốn sách sống” là cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp Cécile Ngọc Sương Perdu cùng câu chuyện: “đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”.

Có cha là một kỹ sư người Pháp rất yêu Việt Nam, mẹ là một phụ nữ Việt giỏi làm kinh tế, Cécile Ngọc Sương Perdu trải qua một tuổi thơ đầy thơ mộng khi cùng cha mẹ ngược xuôi khắp sông Hậu trên chiếc ghe bầu được cải tạo thành ngôi nhà lưu động trên sông.

Sau 6 năm học tập và làm việc tại Anh, Cécile Ngọc Sương Perdu trở về Cần Thơ làm công tác giảng dạy và thực hiện các dự án nghệ thuật cộng đồng gắn với văn hóa miền Tây sông nước. Những năm tháng ở trời Tây, giúp Ngọc Sương nhận ra rằng dù vẻ ngoài rất Tây nhưng bản thân mình lại Việt Nam hơn mình nghĩ.

Dự án Lộn Xộn do Cécile Ngọc Sương Perdu sáng lập hướng đến lan tỏa các giá trị của văn hóa miền Tây qua các sản phẩm thiết kế độc đáo. Đó là những quyển sách, ấn phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật in thủ công thân thiện với môi trường và xoay quanh chủ đề văn hóa miền Tây, điển hình như tìm hiểu và lý giải những từ ngữ “rặt miền Tây”, như: chồm hỗm, hầm bà lằng xán cấu, hổ lốn…

Tại chương trình, Cécile Ngọc Sương Perdu đã chia sẻ lại hành trình tìm về và kết nối các giá trị văn hóa bản địa qua việc gặp gỡ, trò chuyện, đối thoại với các nghệ nhân – những người đang giữ gìn hồn cốt vùng đất phương Nam.

Theo ban tổ chức, những câu chuyện ở “Thư viện Người” là nguồn tư liệu số hóa sẽ tiếp tục được biên tập cẩn thận để tạo thành những xuất bản phẩm đa dạng bổ sung vào kho tài liệu số của dự án “Sách cho Đồng bằng sông Cửu Long” (đã được ra mắt vào tháng 12/2025).

Sự kiện này nhằm góp phần giới thiệu những mô thức đa dạng của hoạt động thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc, lưu trữ những giá trị văn hóa và di sản tri thức bản địa trong cộng đồng.