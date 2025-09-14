Tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới lãnh đạo các trường đại học công lập

(Ngày Nay) - Kể từ ngày 12/9, Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hai công văn gửi Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về việc tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới lãnh đạo hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường.

Kể từ ngày 12/9, Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp Chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì Phó Chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường hoặc Hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có Phó Chủ tịch hội đồng trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có); tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này nhằm bảo đảm duy trì hoạt động của nhà trường sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế)".