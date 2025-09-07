Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghị quyết 71 như một cuộc cách mạng mới

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Nghị quyết 71 có tính hành động, tính cách mạng khi được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8 và chỉ đạo triển khai ngay trong năm học 2025-2026.

Nghị quyết được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo như một cuộc cách mạng mới. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay Nghị quyết có 6 quan điểm với 3 nhóm mục tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp hết sức rõ ràng, đồng bộ.

"Lâu nay Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến giáo dục đào tạo, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Điểm đột phá đổi mới của Nghị quyết 71 là bên cạnh việc tiếp tục quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu đã khẳng định giáo dục là nhân tố 'quyết định tương lai của dân tộc.' Đây là điểm rất mới, rất nổi bật," Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, tại lễ khai giảng năm học mới toàn quốc ngày 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp tục khẳng định điều này.

Nghị quyết khẳng định đột phá giáo dục phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Mục tiêu của Nghị quyết rất rõ ràng, cụ thể với yêu cầu cao và mang tính cách mạng với 3 giai đoạn: 2025-2030, 2030-2035, 2035-2045. Nghị quyết nêu rõ 8 giải pháp mang tính hành động, đột phá và khả thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng Nghị quyết như một cuộc cách mạng mới. Tổng Bí thư cũng đã khẳng định, đổi mới giáo dục không phải mang tính cải cách, chỉnh sửa mà mang tính đột phá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương tham mưu, hỗ trợ, phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương triển khai việc học tập Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất.

Trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ sẽ tham mưu sửa đổi các luật liên quan là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp trình Quốc hội trong tháng 10 này.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trong Nghị quyết, phần thực hiện đã phân rõ cho Đảng uỷ Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rất rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Đây là nghị quyết có tính hành động rất cao, có tính cách mạng.

Lần đầu tiên Nghị quyết ghi rõ Đảng ủy Quốc hội “phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ thể chế hóa thành Nghị quyết đặc thù về một số chủ trương, chính sách nêu trong Nghị quyết này và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện ngay từ năm 2025.” Nghị quyết cũng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lựa chọn và triển khai có hiệu quả một số nội dung ngay từ năm học 2025-2026. Điều này cho thấy sự chỉ đạo mạnh mẽ của Bộ Chính trị. Với những chỉ đạo đó, các bộ ngành, địa phương đều phải vào cuộc với tinh thần cao như vậy.

Nghị quyết cũng khẳng định phát triển giáo dục là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành chứ không chỉ của riêng ngành giáo dục. Trong hội nghị tổng kết năm học, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh quan điểm này.

“Có như vậy thì giáo dục mới là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai dân tộc, mới thay đổi vận mệnh dân tộc, mới có được những con người có đầy đủ phẩm chất để bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với cường quốc năm châu như mong mỏi của Bác Hồ,” Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Khẳng định thuận lợi trong thực hiện Nghị quyết là vô cùng lớn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay khó khăn là vấn đề phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương trong xây dựng thể chế để thực hiện các nội dung Nghị quyết yêu cầu.