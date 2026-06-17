Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để quan hệ Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp là có sự đóng góp của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Tư pháp.

Ngày 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng đoàn lần này; nhấn mạnh cùng các chuyến thăm của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước ngay sau thành công của Đại hội của mỗi Đảng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào tiếp tục thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat trân trọng cảm ơn, bày tỏ niềm vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai công tác tư pháp tại Lào trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Lào-Việt Nam trong thời gian qua; những nội dung trọng tâm hai bên sẽ thảo luận tại Hội nghị lần này, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch vùng biên giới; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tư pháp Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động cải cách tư pháp của Việt Nam gần đây.

Theo đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ Chính trị quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành trong thời gian qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ ngày 7-9/6 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp là có sự đóng góp của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Tư pháp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược đối với sự phát triển của mỗi nước. Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả hợp tác tích cực giữa hai ngành Tư pháp Việt Nam-Lào trong hơn 40 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp giao giữa hai Đảng, hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm.

Về Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam-Lào do hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào luân phiên tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ chế hợp tác thiết thực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới hai nước, ngành Tư pháp hai nước cần chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Đồng chí Khamphan Phommathat chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay; trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp và việc phối hợp luân phiên tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Lào-Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo; khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, tin tưởng rằng đồng chí Khamphan Phommathat có chuyến công tác đạt nhiều kết quả tích cực tại Việt Nam.