Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi phát triển

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Lào ngày 5/2 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV, có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư khóa XIV và cũng là Quốc khách đầu tiên mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón sau Đại hội Đảng XII của Lào.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chuyến thăm, một lần nữa khẳng định sự tin cậy chính trị cao và chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, đặc biệt là trong bầu không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026.

Việc lãnh đạo hai bên thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau, cho thấy hai bên luôn luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ trên con đường phát triển đất nước, quyết tâm cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và phát triển lên tầm cao mới.

Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện sâu sắc tình cảm, sự quan tâm, gắn bó thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Lào, những người đồng chí, anh em, bạn bè thân thiết, thủy chung qua nhiều giai đoạn lịch sử và đang đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, biến động phức tạp, tác động đến hòa bình, ổn định, hợp tác và an ninh toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Vừa qua, Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng đã đưa ra những đường lối, định hướng, quyết sách chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của mỗi quốc gia. Do đó, chuyến thăm thể hiện sự đồng hành, gắn bó chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo hai bên trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế; hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; phát huy truyền thống và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

Trong đó, quan hệ chính trị là nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng góp phần giữ vững an ninh, ổn định, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục và phát triển con người, coi đây là nền tảng bền vững, lâu dài của quan hệ hai nước, nhằm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

- Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào có nhiều cuộc gặp trong khoảng thời gian ngắn, và đặc biệt, việc lãnh đạo Đảng hai nước thường thăm nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, thể hiện điều đặc biệt gì của quan hệ Việt Nam-Lào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Việc lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào có nhiều cuộc gặp trong khoảng thời gian ngắn và thường có các chuyến thăm lẫn nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, thể hiện sâu sắc mức độ tin cậy chính trị tuyệt đối và sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ đồng chí, anh em được hình thành từ liên minh chiến đấu, được tôi luyện qua lịch sử và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, vun đắp, đồng hành trong quá trình phát triển của mỗi nước. Việc duy trì gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục bảo đảm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được bảo vệ, giữ gìn và phát triển dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Việc lãnh đạo hai Đảng, hai nước thường có các chuyến thăm lẫn nhau đầu tiên sau mỗi sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng, thể hiện coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đối với quan hệ hai nước. Điều này cũng cho thấy quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất định và khó lường, việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi sau những thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, nhất là sau khi Đại hội của mỗi Đảng, là để xác định những định hướng phát triển của mỗi nước.

Đây cũng là dịp để hai bên cùng nhau tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác song phương, đề ra định hướng cho tương lai, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, tăng cường sự phối hợp trong hoạch định và triển khai đường lối phát triển của mỗi nước; trao đổi các biện pháp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, nhất là tạo bước đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Có thể khẳng định, chính sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên cao nhất và sự gắn bó thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

- Thưa Đại sứ, thời gian tới, hai nước Việt Nam-Lào sẽ tập trung vào những mục tiêu chiến lược nào để đưa quan hệ ‘hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược’ đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác ra sao để hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào hồi tháng 12/2025, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới, từ phương châm “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” thành “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược." “Gắn kết chiến lược” sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Mục tiêu chiến lược của hai bên là tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững, không chỉ về chính trị mà còn gắn kết chặt chẽ về kinh tế qua kết nối liên thông cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế và gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, phát huy những truyền thống, những cơ chế và phương thức đã có. Đây là nền tảng sức mạnh quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả Việt Nam và Lào; là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục giữ gìn, phát huy và chuyển tiếp cho các thế hệ mai sau.

Trong chuyến thăm Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh hai Đảng, hai nước, hai dân tộc đã cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh để giành độc lập, bảo vệ độc lập thì bây giờ trong giai đoạn phát triển mới, phải tiếp tục cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm; đồng thời phối hợp hoạch định các chiến lược phát triển phù hợp và thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trên các lĩnh vực hợp tác.

Thứ nhất, tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, là nòng cốt chiến lược định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, phát triển của mỗi nước; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế và những vấn đề mới mà Đại hội Đảng mỗi nước đặt ra.

Thứ hai, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được coi là trụ cột hợp tác giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội mỗi nước. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Bộ Công an; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thứ ba, về hợp tác kinh tế, hai bên cần tập trung để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trọng tâm là tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics, viễn thông, du lịch…; triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, có tính lan tỏa cao; hỗ trợ Lào phát huy vai trò “quốc gia kết nối” trong khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết kinh tế của Việt Nam.

Thứ tư, về văn hóa, giáo dục và phát triển con người, hai bên tiếp tục xác định đây là nền tảng bền vững, lâu dài của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước thống nhất các biện pháp nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó, bảo đảm sự kế thừa liên tục và bền vững của mối quan hệ hai nước qua các thế hệ.

Thứ năm, về các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, hai bên cần rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác song phương đã ký kết; đồng thời xác định và thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, nhằm chuyển hóa mạnh mẽ cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực chất, thiết thực, đem lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng nội hàm "gắn kết chiến lược" sẽ được cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành động lực tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là trong việc gắn kết tầm nhìn, mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó, củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

