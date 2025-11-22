Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador

(Ngày Nay) - Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại thủ đô San Salvador, Đại sứ Nguyễn Văn Hải chuyển lời chào trân trọng của lãnh đạo Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân El Salvador, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – El Salvador được vun đắp trên nền tảng lịch sử, sự tôn trọng và lợi ích chung, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ với El Salvador trên 3 trụ cột bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mà El Salvador đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư, ổn định vĩ mô và nâng cao đời sống người dân. Trong 3 năm qua, El Salvador trở thành hình mẫu trong khu vực về trấn áp tội phạm có tổ chức và hiện là một trong những quốc gia an toàn nhất tại Mỹ Latinh.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục mở rộng hợp tác với El Salvador trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm củng cố tin cậy chính trị, phát huy cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý cho thương mại – đầu tư.

Bên cạnh đó, Đại sứ cho rằng hoạt động giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa – giáo dục là trụ cột quan trọng để xây dựng mối quan hệ bền vững, đồng thời thông báo Việt Nam đã áp dụng thị thực điện tử cho công dân El Salvador nhằm thúc đẩy du lịch, giao thương và kết nối nhân lực.

Về phần mình, Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa chuyển lời chào hữu nghị tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đại sứ Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm làm Đại sứ tại El Salvador và chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam – El Salvador tiếp tục phát triển.

Bày tỏ khâm phục trước sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như những thành tựu của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Phó Tổng thống Félix Ulloa mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – El Salvador (16/1/2010 - 16/1/2025).

Theo Phó Tổng thống Félix Ulloa, Việt Nam và El Salvador đều là các quốc gia ven Thái Bình Dương, cùng trong giai đoạn phát triển và có nhiều nét tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội, từ đó mở ra nhiều cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác vì lợi ích chung.