Tạp chí Ngày Nay lập "hattrick" tại Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam

(Ngày Nay) - Ba năm liên tiếp được xướng tên tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Ngày Nay khẳng định vị thế của một tờ báo chuyên sâu về văn hóa, với lối viết phân tích, phản biện và tầm nhìn phát triển bền vững cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam.

Tối 6/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ban tổ chức cho biết, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình; đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, năm nay Ban Tổ chức nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, phản ánh sự hưởng ứng sâu rộng của giới báo chí cả nước. Các tác phẩm phong phú về thể loại, đa dạng về chủ đề, nhiều bài viết đi sâu vào chính sách văn hóa, cơ chế pháp lý, văn hóa trong kỷ nguyên số và xây dựng văn hóa gia đình.

Sau quá trình thẩm định nghiêm túc, Ban Tổ chức đã trao 95 giải cá nhân và 3 giải tập thể. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên xuất hiện hạng mục “Cảm hứng Việt”, tôn vinh những cơ quan, cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc bồi đắp các giá trị tốt đẹp và lan tỏa tinh thần Việt Nam trong đời sống đương đại.

Ngày Nay tiếp tục ghi dấu tại mùa giải thứ ba

Trong số các cơ quan báo chí được vinh danh, Tạp chí Ngày Nay tiếp tục ghi dấu ấn khi lập hattrick ba năm liên tiếp (2023–2025) tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”. Thành tích này khẳng định vị thế của một tờ báo chuyên sâu về văn hóa với phong cách phản biện, tư duy liên ngành và ngòi bút dấn thân.

Năm nay, Tạp chí Ngày Nay được trao giải Khuyến khích với loạt bài 5 kỳ “Từ bản sắc đến bản lĩnh – Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh” của tác giả Nguyệt Linh, đăng trên chuyên mục Văn hóa từ ngày 25 đến 30/7/2025.

Loạt bài tập trung khảo sát vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia thời kỳ mới. Lấy cảm hứng từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc cùng các chiến lược, nghị quyết và quyết định quan trọng của Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tác phẩm tiến hành đối chiếu với thực tiễn ở các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, mỹ thuật ứng dụng và truyền thông số trong du lịch văn hóa.

Không dừng ở việc minh họa chính sách, loạt phóng sự đặt ra hai câu hỏi then chốt: Làm thế nào để chuyển hóa bản sắc thành bản lĩnh – tức biến nội lực tinh thần thành sức mạnh mềm của quốc gia trong hệ sinh thái sáng tạo toàn cầu; và nếu thiếu tri thức về truyền thống, liệu công nghiệp văn hóa có đang bị cuốn vào thị hiếu bề mặt, đánh mất khả năng phục hưng giá trị cũ trong hình thức mới.

Năm bài viết triển khai lần lượt từ việc định vị văn hóa như trụ cột chiến lược, đến khảo sát thực trạng điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, mỹ thuật ứng dụng và vai trò của thế hệ trẻ trên không gian mạng. Với lối viết phản biện, giàu chiều sâu và kết cấu chặt chẽ, loạt bài được đánh giá cao bởi cách tiếp cận mới mẻ, giàu tính dự báo và gợi mở hướng hành động cụ thể cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Ba năm liên tiếp được vinh danh tại Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam là dấu mốc quan trọng, cho thấy hành trình bền bỉ của Tạp chí Ngày Nay trong việc đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần UNESCO nhằm góp phần kiến tạo tương lai văn hóa Việt.

Loạt bài 5 kỳ “Từ bản sắc đến bản lĩnh – Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh” của Tạp chí Ngày Nay tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3: Bài 1: Đặt văn hóa vào trung tâm chiến lược quốc gia https://ngaynay.vn/tu-ban-sac-den-ban-linh-phat-khoi-nguon-luc-noi-sinh-de-dan-toc-cat-canh-bai-1-dat-van-hoa-vao-trung-tam-chien-luoc-quoc-gia-post162834.html Bài 2: Điện ảnh trong dòng chảy sáng tạo toàn cầu https://ngaynay.vn/tu-ban-sac-den-ban-linh-phat-khoi-nguon-luc-noi-sinh-de-dan-toc-cat-canh-bai-2-dien-anh-trong-dong-chay-sang-tao-toan-cau-post162844.html Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn https://ngaynay.vn/tu-ban-sac-den-ban-linh-phat-khoi-nguon-luc-noi-sinh-de-dan-toc-cat-canh-bai-3-con-sot-chay-ve-bai-kiem-tra-cho-nganh-nghe-thuat-bieu-dien-post162874.html Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo https://ngaynay.vn/tu-ban-sac-den-ban-linh-phat-khoi-nguon-luc-noi-sinh-de-dan-toc-cat-canh-bai-4-dinh-hinh-khong-gian-thiet-ke-sang-tao-post162894.html Bài 5: Sáng tạo nội dung - Mở lối cho du lịch văn hóa https://ngaynay.vn/tu-ban-sac-den-ban-linh-phat-khoi-nguon-luc-noi-sinh-de-dan-toc-cat-canh-bai-5-sang-tao-noi-dung-mo-loi-cho-du-lich-van-hoa-post162961.html