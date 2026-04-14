Lượng trái phiếu bất động sản huy động vượt tổng các ngành trong tháng 3/2026

(Ngày Nay) - Tính đến 31/3, có 5 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành 16.311 tỷ đồng. Trong đó, ngành bất động sản chiếm 10.195,5 tỷ đồng với một lô duy nhất.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 31/3/2026, có 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 11.616 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 4.695 tỷ đồng trong tháng 3. Trong 3 tháng đầu năm 2026, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp là 11.885 tỷ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 12.917 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với ngành ngân hàng, VBMA ghi nhận, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank) phát hành ra công chúng với 2 lô trái phiếu HDBC7Y263301 giá trị phát hành 2.282,2 tỷ đồng và mã HDBC8Y263401 giá trị phát hành 2.412,4 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có thời hạn từ 7-8 năm.

Đối với ngành chứng khoán, VBMA ghi nhận 1 đợt phát hành riêng lẻ từ CTCP Chứng khoán MB với lô trái phiếu MBS12601, giá trị phát hành 970 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và áp dụng mức lãi suất kết hợp.

Trong tháng, ngành tài chính cũng góp mặt với 1 đợt phát hành riêng lẻ của CT Tài chính tổng hợp Cổ phần Điện Lực với giá trị phát hành 450 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã EVF12601. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và mức lãi suất 8.5%/năm.

Đáng chú ý, ngành bất động sản cũng ghi nhận 1 đợt phát hành đến từ CT TNHH Đầu tư Marina Center với lô trái phiếu mã MAR12601 có giá trị phát hành lên đến 10.195,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/3/2026 và hoàn tất trong 3 ngày sau đó (23/3). Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm và được áp dụng mức lãi suất thấp nhất từ 4%/năm (mức lãi suất rất thấp đối với ngành bất động sản).

Theo công bố tại HNX, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm (mặc dù HNX không có thông tin chi tiết về loại tài sản được dùng để bảo đảm phát hành).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center có tiền thân là Công ty TNHH Masterise Luxury, thành lập năm 2021, hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Công ty được đổi tên như hiện nay vào tháng 9/2025 và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh chính gồm tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Điểm đáng chú ý là Saigonratings ghi nhận, trong quý IV/2025, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center đã trở thành chủ sở hữu tòa nhà văn phòng – thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM sau khi thực hiện thành công thương vụ nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Capitaland Central Tower.

Ở chiều ngược lại, VBMA cũng cho biết, trong tháng 3, các doanh nghiệp đã mua lại 6.298 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng còn lại của năm 2026, giá trị đáo hạn ước tính là 175.987 tỷ đồng.

Đồng thời, về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 2.205 tỷ đồng trong tháng 3.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3/2026 đạt 151.283 tỷ đồng, bình quân đạt 6.877 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân tháng 2.

Trong khi đó, về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA ghi nhận 2 kế hoạch của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) và CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS).

Theo đó, HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa gần 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và mệnh giá dự kiến 100 nghìn đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với mức lãi suất 9.5%/năm.

Cùng với đó, HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 8.5%/năm.