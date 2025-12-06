Tập đoàn TH được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Phát triển nông nghiệp sạch, đóng góp tích cực cho ngành sữa, đảm bảo phúc lợi người lao động và nỗ lực vì cộng đồng, Công ty Cổ phần Sữa TH (thành viên Tập đoàn TH – đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất 2025 theo Chương trình đánh giá Doanh nghiệp bền vững Việt Nam – CSI 2025.

Chiều 5/12/2025 tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh” thuộc Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài chính tổ chức.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, Công ty Cổ phần Sữa TH - đơn vị vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK thuộc Tập đoàn TH - được lựa chọn vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất là sự ghi nhận cho cam kết nhất quán của trong phát triển nông nghiệp sạch, tuần hoàn và thân thiện môi trường; đảm bảo phúc lợi, quyền lợi và an toàn người lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

“Danh hiệu là động lực để TH kiên định với chiến lược phát triển bền vững, tạo ra giá trị dài hạn cho người tiêu dùng, xã hội và đất nước” – ông Tal Cohen, đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn TH xúc động chia sẻ sau khi nhận biểu dương.

Ông Tal Cohen cho biết, ngay từ những ngày đầu khởi dựng, TH triển khai dự án chăn nuôi bò sữa đại công nghiệp theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người chính là hạnh phúc.

Từ năm 2018, TH chính thức ban hành Chính sách Phát triển bền vững gồm 6 trụ cột: Dinh dưỡng và Sức khỏe, Môi trường, Con người, Giáo dục, Cộng đồng, Phúc lợi động vật và thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững thường niên. Đến nay, có thể nói doanh nghiệp đã trở thành một điển hình tại Việt Nam về thực thi kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn cũng như nỗ lực triển khai các giải pháp giảm phát thải cho toàn chuỗi sản xuất từ đồng cỏ tới bàn ăn.

Đầu năm 2025, Công ty cổ phần Sữa TH chính là một trong hai đơn vị thành viên của Tập đoàn TH (cùng với Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên) công bố đã đạt Chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 từ thời điểm năm 2023 và cam kết duy trì lâu dài trạng thái này. Đây là các công ty đầu tiên của Việt Nam được Control Union – tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập và uy tín – thẩm định và xác nhận trung hòa carbon.

Trong quá trình sản xuất, để giảm phát thải tối đa và đạt trung hòa carbon, Công ty Cổ phần Sữa TH triển khai nhiều giải pháp giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ; quản lý hiệu quả chất thải. Trong năm 2023, Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK do công ty vận hành đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO (nhiên liệu hóa thạch) và thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối. Riêng sáng kiến này giúp giảm phát thải hơn 7,000 tấn CO2 mỗi năm. Toàn bộ các bóng đèn cao áp metal halide tại Nhà máy đã được thay bằng bóng đèn led, giúp tiết kiệm điện năng.

Nhà máy còn áp dụng hàng loạt sáng kiến vừa đảm bảo giảm phát thải vừa nâng cao hiệu quả sản xuất như: lắp biến tần điều khiển cho máy nén lạnh kho lạnh, thay thế máy thổi hiệu suất thấp bằng máy thổi khí hiệu suất cao theo công nghệ Turbo Blower; cài đặt lại áp suất khí nén sử dụng trên các dây chuyền sản xuất; lắp đặt bảo ôn van hơi; giảm nhựa dùng một lần…

Ở góc độ xã hội, các dự án TH không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế mà chuỗi sản xuất còn giúp thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Riêng tại “thủ phủ bò sữa” của Tập đoàn TH tại miền Tây Nghệ An, TH đã giúp tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng nghìn lao động, đưa người nông dân vào thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khép kín. Trong đó đáng kể nhất là mô hình người dân địa phương trồng cây nguyên liệu (chủ yếu là ngô, mía) và được doanh nghiệp bao tiêu với giá trị thu mua hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài kinh doanh, sản xuất, TH tiên phong đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, các hoạt động xã hội, xoá đói giảm nghèo, xóa nhà tạm – nhà dột nát, đặc biệt là các chương trình mang tính chiến lược về dinh dưỡng học đường, sức khỏe học đường, góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm Chương trình CSI đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục sử dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI) làm căn cứ đánh giá toàn diện về kinh tế – xã hội – môi trường đối với hơn 500 hồ sơ tham dự. Chương trình năm nay ghi dấu bằng việc đổi mới quy trình đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ và thúc đẩy động lực phát triển bền vững cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.