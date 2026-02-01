Thái Lan thúc đẩy du lịch đêm, đưa nghệ thuật địa phương vươn tầm quốc tế

(Ngày Nay) - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang thúc đẩy du lịch sáng tạo bằng cách giới thiệu khung cảnh văn hóa sôi động của Bangkok thông qua sự kiện “Đêm Thái Lan kỳ thú: Sợi tơ lụa dưới ánh trăng” (“The Night by Amazing Thailand: Threads of Silk in the Moonlight”) , nhằm quảng bá du lịch đêm và thúc đẩy kinh tế.
Diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 7/2, từ 16h00 đến 21h30 tại Công viên Lumphini ở trung tâm Bangkok, sự kiện tập trung quảng bá du lịch đêm và du lịch trải nghiệm, đồng thời khai thác di sản văn hóa Thái Lan như một hình thức quyền lực mềm.

Sự kiện cũng nhằm tôn vinh di sản Hoàng gia của cố Hoàng thái hậu Sirikit, đặc biệt là những nỗ lực của bà trong việc hồi sinh nghề thủ công Thái Lan và nâng tầm lụa Thái Lan trên trường quốc tế.

Phát biểu về sự kiện, Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool, nhấn mạnh rằng TAT hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm du lịch vượt xa việc chỉ đơn thuần là du lịch, mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ cho du khách. “Đêm Thái Lan kỳ thú” đóng vai trò là cơ chế quan trọng trong việc hồi sinh du lịch đêm và nền kinh tế địa phương, kích thích chi tiêu trong các lĩnh vực như lưu trú, ăn uống, bán lẻ và các doanh nghiệp cộng đồng.

TAT kỳ vọng “Đêm Thái Lan kỳ thú” sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc nâng cao tiềm năng cạnh tranh du lịch của Thái Lan. Sự kiện này hướng đến việc thiết lập một hệ sinh thái du lịch đêm sôi động, an toàn và sáng tạo, mang lại lợi ích cho tất cả các cấp độ nhà điều hành, đồng thời củng cố hình ảnh Bangkok như một điểm đến đẳng cấp thế giới và giúp đạt được mục tiêu Du lịch Tốt nhất năm 2026.

Thái Lan du lịch đêm phát triển du lịch

