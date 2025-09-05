Tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp

(Ngày Nay) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, cần xác định phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ, cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thanh tra dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, qua đó xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 5/9 khi cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2025; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao năm 2025 và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyên và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị đánh giá về tiến độ rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ.

“Phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng chống lãng phí, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm”, bà Lê Thị Nga nói. Bên cạnh kết quả đạt được, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Nhất là, qua kết quả phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng của cơ quan chức năng cho thấy, có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng dù được quan tâm, nhưng bà Lê Thị Nga cho rằng, một số biện pháp phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, trong nhiều năm nay chưa được khắc phục triệt để...

Cũng theo bà Lê Thị Nga, qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của cử tri cho rằng, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức nảy sinh tư tưởng “làm nhiều sai nhiều”, nên làm việc cầm chừng. Vì vậy, bà Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp về thực trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm.

“Tôi đề nghị đánh giá thêm về tiến độ rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương”, bà Lê Thị Nga nêu ý kiến.

Làm rõ thêm ý kiến tại phiên họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đặc biệt qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hàng trăm vụ việc, đối tượng để xử lý theo thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng, ngành thanh tra sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.“Tập thể, cá nhân có những vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Tổng Thanh tra Chính phủ nói.

Đề cập đến việc phòng ngừa tham nhũng, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, nhiều biện pháp đã được thực hiện đạt kết quả tích cực, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, thời gian tới Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

“Thanh tra Chính phủ đang tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa như về công khai minh bạch tổ chức và hoạt động các cơ quan đơn vị; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học chuyển đổi số trong quản lý và kiểm soát tài sản thu nhập…”, ông Đoàn Hồng Phong cho biết.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng nhấn mạnh, điểm xác định phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cho nên, vừa qua Thanh tra Chính phủ, cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thanh tra dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, hiện nay thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ngành Thanh tra đang thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Chuyên đề thứ nhất là thanh tra phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý. Cuộc thanh tra chuyên đề này cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành.

Chuyên đề thứ hai, là thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. “Việc này đến 30/9 cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội”, Tổng Thanh tra cho biết.

Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo các bộ, ngành tập trung cao độ hơn trong xây dựng thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến của cơ qua thẩm tra, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các biện pháp về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong thời gian tới.