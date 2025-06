Tháng 5/2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua

Số liệu do Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng nay, ngày 6/6 cho thấy trong tháng Năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,53 triệu lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ 2024 và gần 12% so với tháng 5/2019 là thời điểm hoàng kim của du lịch nước nhà. Đáng chú ý, lượng khách này đạt kỷ lục cao nhất trong các tháng Năm của 10 năm trở lại đây.

Mặc lượng khách quốc tế đến của tháng Năm giảm gần 8% so với tháng trước, song các chuyên gia nhận định đây đã là con số kỷ lục. Bởi thực tế, thời điểm này đã qua mùa cao điểm khách quốc tế. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần là điểm đến quanh năm của du khách, thay vì tính mùa vụ như trước.

Đại diện một số đơn vị lữ hành cũng ghi nhận xu hướng cho thấy thị trường khách châu Âu chọn Việt Nam dịp Hè này với sự quan tâm tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2025, chủ yếu là các tuyến xuyên Việt, nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đạt 9,2 triệu lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với hơn 7,4 triệu lượt khách; khách đến qua đường bộ gần 1,2 triệu lượt, còn lại là khách đường biển.

Top các thị trường lớn gửi nhiều khách đến Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm vẫn là những “gương mặt quen” như: Trung Quốc là thị trường gửi nhiều khách nhất, tiếp đến Hàn Quốc, và các quốc gia khác như Đài Loan, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản.

Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường có mức tăng cao nhất trong 5 tháng đầu năm, bằng 221% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo đó là thị trường Phillippines (hơn 200%), Campuchia (hơn 160%), Ấn Độ (hơn 134%).

Cũng theo báo cáo, doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu 5 tháng đầu năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 30,4%; Đồng Nai tăng 29,1%; Lào Cai tăng 24,4%; Hà Nội tăng 22%; Đà Nẵng tăng 19,9%.

Theo Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Ngay trong cao điểm Hè 2025, Việt Nam đứng thứ 5 trong các điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, sau các quốc gia Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan. Đây là thông tin từ nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố, dựa trên lượt tìm kiếm chỗ trên Agoda trong tháng Tư cho các ngày nhận phòng tháng 7 và tháng 8. Đáng chú ý, 5 quốc gia có lượng tìm kiếm du lịch đến Việt Nam cao nhất lần lượt là Pháp, Anh, Đức, Nga, Na Uy. Trong đó, khách từ Nga và Na Uy đã thế chỗ Hà Lan và Tây Ban Nha trên bảng xếp hạng nhờ các chuyến bay thẳng, chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân hai nước này.