Thành phố Hồ Chí Minh: Giờ học buổi chiều không kết thúc trước 16 giờ

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản quy định về khung thời gian học hằng ngày đối với giáo dục mầm non và phổ thông tại Thành phố năm học 2025-2026.

Với bậc mầm non, thời gian mở cửa trường vào ngày học là từ 6 giờ 30 phút, đón trẻ từ 7-8 giờ, trả trẻ từ 16 giờ.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Với bậc phổ thông, thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khung từ 7-8 giờ, không kết thúc buổi học trước 10 giờ 30 phút; thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng 13-13 giờ 30 phút, kết thúc buổi học chiều từ 16-17 giờ.

Các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, các trường học có vị trí gần nhau, trên cùng một trục đường, cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học (tối thiểu 15 phút) nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

Khung thời gian học hằng ngày tại các trường là một trong những vấn đề phụ huynh học sinh quan tâm, bởi liên quan đến việc đưa đón con em đến trường mỗi ngày.

Những ngày qua, khi chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học 2025-2026, phụ huynh ở một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc lên tiếng vì việc sắp xếp thời khóa biểu của trường học chưa phù hợp như: một số trường tổ chức dạy học cả sáng thứ Bảy, trong khi nhiều buổi chiều trong tuần học sinh chỉ học 2 tiết rồi ra về.

Phụ huynh cho rằng học sinh ra về quá sớm khiến việc đón con em khó khăn; hơn nữa, học sinh phải học cả sáng thứ Bảy, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của các em.

Đại diện một số trường học cho biết gặp khó khăn trong sắp xếp thời khóa biểu trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để vừa thực hiện đúng quy định mới - dạy không quá 7 tiết/ngày (thay vì không quá 8 tiết/ngày như năm trước), vừa đảm bảo thời lượng chương trình chính khóa và chương trình của trường.

Một số trường phải tổ chức dạy cả sáng thứ Bảy mới có thể đáp ứng yêu cầu.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở cho biết quy định dạy không quá 7 tiết/ngày là áp dụng cho chương trình chính khóa; còn với các hoạt động, chương trình của trường, các trường có thể sắp xếp linh hoạt.