Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.

Tối 8/8, chương trình Tổng duyệt đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 1

Nhìn từ trên cao, đại đô thị T&T City Millennia rực rỡ ánh đèn. Thành phố trẻ với tầm nhìn thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn bừng lên sức sống mới, định vị như một tâm điểm lễ hội - văn hóa tương lai.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 2

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ khoác lên mình “bộ áo mới” rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, đây cũng là hạng mục vừa được vinh danh kỷ lục Quốc gia: Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 3

Dòng sông Ánh sáng cũng lung linh ảnh đèn trong ngày Tổng duyệt trước đại sự kiện “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”.

Màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng bên Dòng sông Ánh sáng – công trình vừa xác lập kỷ lục Quốc gia: Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 4

Tại khu vực sự kiện chính, sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, visual ấn tượng. Đây sẽ là nơi dàn line-up đình đám bùng cháy trong đêm đại nhạc hội 9/8 tới đây.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, đại nhạc hội chính thức diễn ra tối 9/8 sẽ quy tụ những ngôi sao đình đám của làng nhạc Việt như Chi Pu, Isaac, Quân A.P, Erik, Hà Nhi… Các màn trình diễn hứa hẹn sẽ mang tới cho công chúng phía Nam trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao và đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 5

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 6

Màn trình diễn drone show ấn tượng tại buổi tổng duyệt. T&T City Millennia, thành phố Thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án cũng là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 7
Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội ảnh 8

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.

SHB

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.