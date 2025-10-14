Thanh tra Chính phủ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(Ngày Nay) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 14/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Lễ phát động nhằm kịp thời kêu gọi công chức, viên chức, người lao động thuộc Thanh tra Chính phủ phát huy tinh thần “tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại. Buổi lễ do Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, chỉ trong tháng 9 và tháng 10/2025, nước ta đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão; trong đó, đặc biệt 2 cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ảnh hưởng rất lớn, cùng với các đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và miền Trung.

Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng..., nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Hậu quả cơn bão số 10 chưa khắc phục xong thì hoàn lưu sau bão số 11 đã tiếp tục trở thành đợt thiên tai nghiêm trọng khi gây ra lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, lũ lớn vượt lịch sử gây ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tại lễ phát động, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát động, kêu gọi mỗi đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Thanh tra Chính phủ đóng góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra, bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu việc quán triệt và triển khai sâu rộng tới các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tham gia hưởng ứng đợt phát động này. Đồng thời khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ban Dân vận Đảng ủy Chính phủ và kịp thời thực hiện các thủ tục theo đúng hướng dẫn, quy định, không để ra sai sót.