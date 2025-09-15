"The Pitt" và "The Studio" giành nhiều giải thưởng nhất tại Lễ trao giải Emmy

(Ngày Nay) - Tối 14/9, tại Lễ trao giải Emmy thường niên ở Los Angeles (Mỹ), ngành công nghiệp truyền hình đã tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất năm.
Noah Wyle - ngôi sao chính của bộ phim "The Pitt", lần đầu tiên trong sự nghiệp được xướng tên ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch. Ảnh: REUTERS

Bất ngờ lớn nhất thuộc về "The Pitt" khi bộ phim về đề tài y khoa này xuất sắc vượt qua "Severance" để giành giải Phim chính kịch hay nhất.

"The Pitt" đã có một đêm đại thắng, đặc biệt là bất ngờ ở hạng mục chính. Noah Wyle - ngôi sao chính của bộ phim, cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp được xướng tên ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch.

Ở mảng hài, "The Studio" đã lên ngôi vương với giải Phim hài hay nhất. Ngôi sao kiêm đồng sáng tạo Seth Rogen không giấu nổi sự phấn khích khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài đầu tiên của mình. Rogen chia sẻ đầy hài hước: "Tôi thực sự ngượng vì mình hạnh phúc đến thế này".

Trong khi đó, "Hacks" tiếp tục khẳng định vị thế "độc tôn" khi hai nữ diễn viên chính Jean Smart và Hannah Einbinder cùng nhau càn quét hạng mục hài. Jean Smart mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài thứ tư cho vai diễn trong "Hacks". Còn với Hannah Einbinder, sau 3 lần lỡ hẹn, cô cuối cùng đã có được giải Emmy đầu tiên cho vai trò Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Các giải thưởng Emmy do hơn 26.000 thành viên bao gồm các diễn viên, đạo diễn, và nhà sản xuất, bầu chọn.

