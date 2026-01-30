Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam

(Ngày Nay) -Hộp quà Tết Shanam không chỉ đặc biệt với những phẩm quà ngon, lành mà còn chứa đựng những câu chuyện thú vị, ấm áp, đầy sức sống về con người vùng cao, đậm đà, trọn vẹn như hương xuân, vị tết vùng rẻo cao Tây Bắc

Tinh hoa của núi rừng

Giữa tầng mây bảng lảng và những triền núi phủ sương, trái cây Tây Bắc lớn lên chậm rãi theo nhịp thở của đất trời. Địa hình núi cao Tây Bắc, được thiên nhiên ưu ái với lớp đất đá vôi, khí hậu mát lành quanh năm đã tạo nên điều kiện hiếm có để từng chồi non chắt lọc tinh túy. Không có sự can thiệp của hóa chất hay ép chín, mỗi mùa quả là kết tinh tự nhiên của trời đất – thuần khiết và nguyên sơ như chính núi rừng nơi đây.

Không cần cầu kì trong từng khâu chăm sóc, trái cây Tây Bắc lớn lên tự nhiên cùng núi rừng, mang trong mình hương vị nguyên bản của thiên nhiên nơi đây. Từ trái Mận mây với vị thanh dịu êm ái, táo mèo Sơn Tra vương chút chua chát nhẹ nhàng, những trái đào rừng chín phảng phất hương thơm, tất cả hòa quyện thành hương vị nguyên bản, vừa mộc mạc vừa sâu sắc, khiến ai một lần nếm thử cũng nhớ mãi không quên.

Trái cây Tây Bắc không chỉ là món quà từ thiên nhiên mà còn là kết tinh của đất trời, của nhịp sống và văn hoá bản địa – nơi mỗi trái ngọt đều mang trong mình hồn cốt núi rừng và câu chuyện không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Mỗi trái quả nơi đây là một lát cắt của đời sống vùng cao. Đào rừng nở rộ mỗi độ xuân về, báo hiệu mùa mới và niềm tin vào khởi đầu tốt lành. Táo mèo Sơn Tra ngâm rượu từ lâu đã thành thứ quả đem đi ngâm rượu, mang hơi men cay nồng kết nối tình thân qua bao thế hệ. Mận mây trĩu cành không chỉ là thức quả ngọt, mà còn là nguồn sống, là hy vọng đủ đầy của cả bản làng Bắc Yên. Thưởng thức trái cây Tây Bắc vì thế không chỉ là nếm một vị ngon, mà còn là chạm vào ký ức, vào văn hoá và tâm hồn của vùng đất nơi đại ngàn.

Mang tâm huyết và ước mong giúp người dân vùng cao Tây Bắc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần từ các búp chè, từ những trái cây bản địa, nâng cao được giá trị cho những người yếu thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc đã dành 8 năm để nghiên cứu và đã sản xuất thành công dòng sản phẩm trái cây sấy dẻo giàu dinh dưỡng, hương vị đặc trưng chỉ có được từ khí hậu và thổ nhưỡng Bắc Yên, trong mây và hương rừng Tà Xùa.

Mùa tết năm nay, Shanam đã chính thức đưa ra thị trường ba loại trái cây gồm Mận mây sấy dẻo, được làm từ 100% trái mận Hậu Bắc Yên, Sơn La – vùng đất nổi tiếng với khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, tạo nên những quả mận căng mọng, giàu dinh dưỡng và hương vị đặc trưng khó quên. Đào rừng tự nhiên với vẻ bề ngoài thô sần, xấu xí nhưng vị thơm ngon khó cưỡng, hiếm có do số lượng nguyên liệu không nhiều, chủ yếu do người dân hái từ rừng tự nhiên. Táo sơn tra, một vị thuốc nổi tiếng được cả Đông y, Tây y khuyên dùng. Với vị chua ngọt, tính ôn, táo sơn tra có tác dụng chính là tiêu thực (hỗ trợ tiêu hóa, trị đầy bụng, khó tiêu), hạ mỡ máu/cholesterol, và giãn mạch, trợ tim, hạ huyết áp. Mỗi ngày 30- 50gr sơn tra, giúp tăng cường tuần hoàn, kháng khuẩn, bảo vệ gan và hỗ trợ giảm cân.

Đặc biệt, phương pháp sấy dẻo trái cây và lên men như lên men trà Phổ Nhĩ đem đến cho các loại trái cây sấy dẻo nhà Shanam phẩm chất đặc biệt, đảm bảo được tiêu chuẩn kép: vừa lành, sạch, giữ được nguyên các dược chất có lợi cho sức khoẻ, giữ được nguyên vẹn hương vị trái cây tươi, không chất bảo quản, phương pháp ủ men như làm trà Phổ Nhĩ, tạo ra những hợp chất mới có lợi cho sức khỏe người dùng, vừa ngon miệng khi thưởng thức, nhất là thưởng thức cùng chén trà Shanam nóng hổi, thơm hương rừng và quyện mây núi Tà Xùa.

Và tình người Tây Bắc

Hộp quà tết Shanam được thực hiện với nguồn cảm hứng đem hương vị Tây Bắc về phố thị, tinh hoa từ núi, gói lại trong tình tặng người trân quý trong dịp tết đến, xuân về.

Shanam đã gói ghém bốn hương vị, bốn câu chuyện kết tinh từ những gì chân thật nhất. Hộp quà bao gồm 4 hộp nhỏ gồm Hồng trà mây- trà Shan Tuyết với vị tĩnh tại của thời gian, lắng đọng từ những cây chè cổ thụ trăm năm. Mận Mây vị ngọt lành của ký ức, của một vùng đất đi vào huyền thoại. Táo Mèo Sơn Tra vị kiên cường của sức sống, vượt qua gian khó để đơm trái ngọt và Đào rừng, vị hy vọng của sự hồi sinh, món quà ấm áp sau mùa băng giá.

Trong đó, ngoài các hương vị trái cây sấy dẻo ngọt lành từ thiên nhiên, công nghệ ủ men như lên men trà Phổ Nhĩ, phẩm trà shan tuyết Hồng trà mây là phẩm trà mới nhất của nhà Shanam, gây kinh ngạc cho người thưởng thức khi có hương và hậu vị không thua kém trà Đại Hồng Bào hàng tỷ đồng/ kg, nổi tiếng trên thế giới.

Phẩm trà được chế biến từ những búp chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc trên vùng núi cao Tà Xùa – nơi địa hình hiểm trở, ẩn sau khu rừng nguyên sinh, chỉ những người dám vượt đường xa mới có thể đặt chân đến. Từ nguồn nguyên liệu quý hiếm ấy, Shanam đã dành riêng để tạo nên một phẩm hồng trà trứ danh.

Hồng Trà Mây Shanam có màu nước đỏ sánh, óng ánh như hồng ngọc, hương trà thoảng mật ong rừng, quyện hương gỗ trầm, điểm chút hương lan rừng tinh tế.Vị trà thanh mà đậm, ngọt hậu kéo dài, cân bằng trọn vẹn. Đặc biệt, hậu vị biến đổi tầng tầng lớp lớp theo từng lần pha, như một hành trình cảm xúc.

Đẹp từ sắc nước, đượm từ hương thơm, nồng nàn từ phong vị. Những đan xen, nâng niu, hòa hợp thú vị ấy trong sắc - hương - vị - khí tạo cho Hồng Trà Mây Tà Xùa một vị thế đặc biệt trong dòng Hồng Trà của thương hiệu Shanam.

Hồng Trà Mây Shanam được bạn trà tôn xưng là “Trà Tam Hợp”, “viên ngọc mới” trong kho tàng trà Việt, gói trọn tinh hoa của đất và trời Tà Xùa, là biểu tượng của sự cân bằng và hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, mang lại nguồn sinh khí thanh tao, khoan hòa và nhẹ nhõm cho cơ thể.

Ba loại trái cây sấy dẻo trong hộp quà đều được chọn lọc kỹ lưỡng ngay từ khi còn trên cành, chỉ hái khi đạt độ chín tự nhiên vừa đủ để giữ trọn vị thanh, vị chua ngọt đặc trưng. Sau đó, trái được lên men tự nhiên bằng đường hoa mai, loại đường vàng óng, dịu nhẹ, giúp từng lát quả thấm vị ngọt tinh tế, lan tỏa hương thơm đặc trưng mà vẫn giữ trọn tinh chất thiên nhiên.

Shanam giúp giữ lại tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên trong từng lát quả, mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: Thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa: nhờ lượng chất xơ và enzyme tự nhiên trong táo Sơn Tra; Tăng cường sức đề kháng, dưỡng da sáng khỏe: đặc biệt là vitamin C, A, giúp làn da khỏe, tăng sức đề kháng; Tăng cường năng lượng tự nhiên: nhờ lượng đường tự nhiên và carbohydrate tốt, giúp bạn tỉnh táo và dẻo dai hơn trong ngày.

Sản phẩm không phẩm màu, không chất bảo quản, chỉ có hương vị tự nhiên của từng thức quả hòa quyện với vị ngọt của đường hoa mai, hương núi Tây Bắc và bàn tay tỉ mỉ của những người nông dân.

“Hộp quà "Hương Vị Tây Bắc" – không chỉ là một món quà, mà là một hành trình thu nhỏ đến với vùng đất của núi rừng và mây phủ. Thưởng thức từng vị quà là cách bạn sẻ chia cùng chúng tôi sứ mệnh hỗ trợ bà con bản địa, bảo tồn văn hóa và lan tỏa hương vị của quê hương”, chị Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc chia sẻ.

Hộp quà Hương Vị Tây Bắc – Tinh hoa từ núi, gói lại trong tình- tặng phẩm độc bản và trân quý từ Sơn La- sản phẩm thuộc dự án hỗ trợ sinh kế nâng cao giá trị cho những người yếu thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC Bản Bẹ, Xã Tà Xùa, Tỉnh Sơn La. Website: shanam.com.vn | shanam.vn Hotline mua sản phẩm: +84 (0) 982.09.1172