Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới

(Ngày Nay) -Ở vùng rẻo cao Tây Bắc, có một loài cây biểu tượng cho sức sống, sự bền bỉ và kiên trì, đó là cây táo mèo, còn có tên khoa học là Sơn Tra. Táo Sơn Tra rất quý nhưng không dễ ăn vì chua và chát. Tuy nhiên, công nghệ ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam đã biến vị chua chát này thành ngọt lành, đượm vị, là món quà gửi gắm mong ước tốt lành đầu năm mới.

Từ hoa tuyết mùa xuân tới quả vua của rẻo cao

Người ta gọi hoa Sơn Tra là tuyết của mùa xuân. Vào cuối tháng Hai, đầu tháng Ba hàng năm, Sơn Tra nở trắng xóa trên khắp các triền núi Tây Bắc, hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp vùng, ong bướm dập dìu, khách thơ nườm nượp kéo tới các vùng Mộc Châu, Bắc Yên, Nậm Nghiệp, Ngọc Chiến để thưởng lãm, check in.

Nếu hoa mơ, hoa mật hay hoa lê mang sắc trắng tinh thì hoa Sơn Tra lại sở hữu màu trắng ngà, phớt hồng. Mỗi bông hoa có năm cánh mỏng với nhuỵ hoa màu vàng rực rỡ. Hoa Sơn Tra kết thành từng chùm nhỏ trên những cành cây khẳng khiu, khi bung nở sẽ tạo nên vẻ đẹp tinh khôi cùng hương thơm thanh khiết.

Người Tây Bắc yêu quý cây táo Sơn Tra bởi đây là cây biểu trưng cho sự kiên cường, dù sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cây vẫn có sức sống mãnh liệt, đâm hoa, kết trái, đem tới những mùa hoa rực rỡ, những mùa quả bội thu. Mỗi gốc táo Sơn Tra không chỉ cải thiện đời sống bà con vùng cao, mà còn góp phần phủ xanh triền núi, giữ đất, giữ rừng.

Tập trung ở vùng cao huyện Bắc Yên và Mộc Châu, táo sơn tra quả nhỏ, đường kính chỉ từ 3–4 cm, có vị chua chát đậm nhưng hậu vị lại ngọt dịu. Từ xa xưa, táo mèo Sơn Tra ngâm rượu đã là đặc sản nổi tiếng trong vùng, được nhiều người biết đến như một vị thuốc Đông y có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm mỡ máu, huyết áp cao, giàu chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, thậm chí có thể dùng để hỗ trợ giảm cân (khi làm giấm táo)…

Tầm từ tháng 8 đến 10, vào mùa thu mát mẻ, những cánh rừng Sơn Tra vàng đỏ màu táo chín, hương thơm dịu nhẹ. Lâu nay, bà con vẫn vào rừng hái táo Sơn Tra, đem ra quốc lộ đổ đống bán với giá rẻ mạt, có năm chỉ vài ngàn đồng/ kg trong khi đây là vị thuốc cả Đông y và Tây y đều dùng với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Mong muốn đem đến sinh kế lâu dài, bền vững hơn cho người dân trong vùng nguyên liệu trà Shanam, trong đó có người dân Bắc Yên, nơi diện tích táo Sơn Tra tự nhiên lớn nhất nhì trong vùng, công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để làm ra sản phẩm táo Sơn Tra sấy dẻo theo công nghệ lên men trà Phổ Nhĩ, có lợi cho sức khỏe người dùng đồng thời là thức quà bổ dưỡng, mang trọn vẹn hương vị núi rừng Tây Bắc.

Phẩm quà ngọt lành, khởi đầu mùa xuân mới

Shanam đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết để gia tăng trị giá cho trái táo Sơn Tra vùng Tây Bắc. Sơn Tra được chọn lọc kỹ lưỡng ngay từ khi còn trên cành, chỉ hái khi đạt độ chín tự nhiên vừa đủ để giữ trọn vị thanh, vị chua ngọt đặc trưng. Sau đó, được lên men tự nhiên bằng đường hoa mai, loại đường vàng óng, dịu nhẹ, giúp từng lát quả thấm vị ngọt tinh tế, lan tỏa hương thơm đặc trưng mà vẫn giữ trọn tinh chất thiên nhiên. Trái táo được sấy ở nhiệt độ thấp giúp thoát hơi ẩm nhanh, giữ trọn màu sắc tự nhiên, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và vitamin trong từng lát trái cây.

Phương pháp ủ, lên men như làm trà Phổ Nhĩ giúp lưu giữ trọn vẹn vị chua thanh đặc trưng , xen lẫn chút chát nhẹ của Sơn Tra, thêm chút đường hoa mai điều vị, cho ra hậu vị ngọt dịu tinh tế, vừa lạ vừa quen, khiến ai cũng muốn thử thêm lần nữa để khám phá trọn vẹn.

Phương pháp lên men đặc biệt này còn giúp giữ lại tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên trong từng lát quả, mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe: Thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa: nhờ lượng chất xơ và enzyme tự nhiên trong táo Sơn Tra; Tăng cường sức đề kháng, dưỡng da sáng khỏe: đặc biệt là vitamin C, A, giúp làn da khỏe, tăng sức đề kháng; Tăng cường năng lượng tự nhiên: nhờ lượng đường tự nhiên và carbohydrate tốt, giúp bạn tỉnh táo và dẻo dai hơn trong ngày.

Sản phẩm không phẩm màu, không chất bảo quản, chỉ có hương vị tự nhiên của từng thức quả hòa quyện với vị ngọt của đường hoa mai, hương núi Tây Bắc và bàn tay tỉ mỉ của những người nông dân.

Bạn trà Shanam rất yêu thích sản phẩm táo Sơn Tra sấy dẻo, vì dường như thứ quả đặc trưng của đất trời Tây Bắc được sinh ra để hòa hợp với những búp trà shan tuyết sống trong mây ở độ cao trên 1600 mét.

“Một chén trà ấm sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi có thêm lát táo Sơn Tra sấy dẻo kề bên. Vị chua thanh, chát nhẹ rồi ngọt dịu của táo hòa quyện với hương trà, làm nổi bật cái đằm sâu và thanh tao của thức uống vốn đã tinh tế. Nếu trà mang đến sự tĩnh lặng và an yên, thì táo Sơn Tra sấy dẻo chính là nốt nhấn khơi dậy vị giác, khiến cuộc trò chuyện thêm ấm áp, thân mật. Táo Sơn Tra sấy dẻo của Shanam là “thức quà đồng điệu với trà”, là sự song hành tinh tế, nâng tầm trải nghiệm trà đạo thành khoảnh khắc khó quên”, chị Vân Tùng, một bạn trà Shanam chia sẻ.

Còn với người Shanam, âm thầm, bền bỉ và lặng lẽ, họ đem đến giá trị mới cho cây táo Sơn Tra, lan tỏa tinh thần vượt khó, biến vị chua chát thành vị ngọt lành, như một lời chúc thành công trong những ngày đầu xuân, năm mới. Bởi vậy, trong hộp quà tết Shanam không thể thiếu vị táo Sơn Tra sấy dẻo, đó là món quà tinh tế, là cánh cửa dẫn bạn bước vào thế giới tinh hoa Tây Bắc, nơi mỗi lát quả kể một câu chuyện về thiên nhiên, con người kiên cường, và hành trình biến “chua chát” thành “ngọt lành”.

Táo Sơn Tra sấy dẻo – Vị ngọt lành của mùa xuân mới- một tặng phẩm độc bản và trân quý từ Sơn La- sản phẩm thuộc dự án hỗ trợ sinh kế nâng cao giá trị cho những người yếu thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC Bản Bẹ, Xã Tà Xùa, Tỉnh Sơn La. Website: shanam.com.vn | shanam.vn Hotline mua sản phẩm: +84 (0) 982.09.1172