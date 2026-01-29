Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng

(Ngày Nay) -Sau mùa hoa nở rộ, những trái đào non kiên cường bám trụ lại sau mùa băng giá lạnh lẽo, tắm nắng, tắm mưa, hong gió, gối mây, đọng mật để rồi chín rộ vào mùa hè rực rỡ. Gom hương nắng trong trái ngọt của mùa giá băng, nhà trà Shanam làm ra thức quà độc đáo: Đào rừng sấy dẻo. Phẩm quà cho người kiên tâm ở lại, biết tin, biết đợi chờ và được đón nhận.
Mười dặm hoa đào, người đi, trà nguội

Ở vùng rẻo cao Tây Bắc, mùa xuân là mùa tươi đẹp nhất, mười dặm hoa đào rực rỡ dưới mây trời xanh biếc, níu bước chân người lãng du. Người đi qua mùa hoa đẹp nhất, để lại những dấu chân, những vương vấn đào hoa. Rất ít người chậm lại, để thấy sau mỗi mùa hoa nở rộ, trên những cành khô gầy guộc, những trái đào non âm thầm lớn lên, bám trụ trong sương giá lạnh lẽo của Giêng hai mưa xuân phơi phới bay, của cái rét tháng ba bà già chết cóng, của cái rét muộn nàng Bân không kém phần khắc nghiệt.

Còn với người dân Tây Bắc, trái đào không phải chỉ là phần dư thừa sau mỗi mùa hoa mà còn là niềm hy vọng về một mùa bội thu, mỗi bao tải hái về là thêm những bữa cơm có thịt. Mỗi mùa thu hoạch, họ không chỉ là gom nhặt trái ngọt, từng bàn tay chai sạn nâng niu những thức quả thấm đẫm hương vị quê hương, lặng lẽ gìn giữ những ký ức bản làng, nhịp sống núi rừng - một Tây Bắc vừa mộc mạc vừa kiêu hãnh – nơi con người và thiên nhiên hòa làm một. Khổ nỗi, đào mọc tự nhiên trong rừng, bên thung lũng, làm hàng rào quanh nhà, trên nương rẫy, không có chăm bón bằng các loại thuốc kích trái to, không phun thuốc bảo vệ thực vật nên thành phẩm là những trái tròn, trái méo không đồng đều, cả những trái sâu, trái kẹ, khó có thể thành hàng được ưa chuộng ở một nền kinh tế tiêu dùng thích vẻ đẹp bên ngoài hơn là giá trị bên trong.

Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng ảnh 1

Hoa đào rừng từ lâu là biểu tượng của tâm hồn người Mông, của núi rừng Tây Bắc – rực rỡ mỗi độ xuân về.
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng ảnh 2

Khi những cánh hoa đào rừng phai sắc, ít ai còn nhớ rằng những trái đào ngọt lành vẫn đang lặng lẽ kết tinh dưới nắng sớm và sương chiều...

Khách lãng du ghé rừng hoa đào mùa xuân, mang vẻ đẹp của cành hoa đi xa, nhưng đôi khi lại vô tình bỏ quên quả ngọt và nỗi trăn trở của người dân bản địa. Hiểu được nỗi trăn trở được mùa, mất giá, nỗi lo không có đầu ra của nông sản hữu cơ, thuần chay, công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc đã dày công nghiên cứu, quyết tâm đem tới giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn cho trái đào rừng Tây Bắc.

Sản phẩm đào rừng sấy dẻo Shanam đã được hình thành như thế. “Shanam ở lại cùng bà con dân bản để viết tiếp phần còn lại của câu chuyện sau những cánh rừng hoa đào rực rỡ. Chúng tôi tin rằng giá trị của cây đào không chỉ nằm ở vẻ đẹp khoảnh khắc, mà còn ở sức sống bền bỉ kết tinh từ cả mùa đông bền bỉ và mùa xuân ấm áp thành quả ngọt”, chị Nguyễn Thị Thắm, giám đốc bán hàng công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc chia sẻ.

Phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng

Sản phẩm đào rừng sấy dẻo là tâm huyết rất lớn của người Shanam. Đào được đồng bào dân tộc hái bằng tay, tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm và được sấy ở nhiệt độ thấp giúp thoát hơi ẩm nhanh, giữ trọn màu sắc tự nhiên, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và vitamin trong từng lát trái cây.

Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng ảnh 3

Bằng sự kiên nhẫn và tình yêu với núi rừng, Shanam nâng tầm trải nghiệm với đào rừng sấy dẻo.

Bằng phương pháp ủ men đặc biệt, vị tự nhiên của trái đào chuyển hóa thành vị ngọt dịu thanh khiết, điểm chút chua nhẹ độc đáo, mang theo cả hương nắng gió Tây Bắc. Miếng đào sấy mềm dẻo, cắn vào là vị chua dịu rồi lan dần thành vị ngọt thanh, hòa quyện cùng đường hoa mai tự nhiên – một trải nghiệm hài hòa, tinh tế, rất Tây Bắc. Khi thưởng cùng trà, vị ngọt thanh của đào kết hợp cùng hương trà ấm tạo nên khoảnh khắc thư thái và sang trọng. Phương pháp lên men tương tự như lên men trà Phổ Nhĩ, tạo ra các vi chất có lợi cho sức khỏe và không chất bảo quản, theo thời gian ngày càng thơm ngon, hương vị nổi trội đảm bảo được tiêu chuẩn kép: vừa lành, sạch, giữ được nguyên các dược chất có lợi cho sức khoẻ, vừa ngon miệng khi thưởng thức.

Không chỉ ngon, đào rừng sấy dẻo còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe: Giàu vitamin A, C, E – đẹp da, tăng đề kháng; Chất xơ tự nhiên – tốt cho tiêu hóa; chống oxy hóa – bảo vệ tế bào; Giàu kali – hỗ trợ tim mạch, điều hòa huyết áp; Thanh lọc cơ thể – mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái.

Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng ảnh 4

Túi quà tết Shanam – tinh hoa của sự kiên nhẫn, sức sống của núi rừng và món quà chứa đựng trọn vẹn hương xuân Tây Bắc.

Với bạn trà Shanam, đào rừng sấy dẻo Shanam chính là tinh hoa của sự kiên nhẫn, sức sống của núi rừng và món quà chứa đựng trọn vẹn hương xuân Tây Bắc. Mỗi miếng đào không chỉ là một thức quà, mà còn là minh chứng cho sự hồi sinh diệu kỳ, là lời chúc về một sự khởi đầu mới. Quanh bàn trà xuân, họ nói với nhau về những cánh rừng Thập lý hoa đào, trùng trùng miền biên viễn, về những chân tình mộc mạc nơi họ đi qua, về những cánh đào phai ngập ngừng rơi trước gió. 10 dặm hoa đào, đã kết tinh về quanh bàn trà ngày xuân, trong vị đào rừng thơm hương nắng hạ, ngọt vị tri âm.

Trong xuân ấm miền xuôi, thưởng thức đào rừng sấy dẻo cũng là một cách trân trọng trọn vẹn giá trị của núi rừng và tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi rẻo cao.

Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng ảnh 5

Đào rừng sấy dẻo - Ngọt thơm nắng hạ, quà tặng của mùa giá băng- một tặng phẩm độc bản và trân quý từ Sơn La- sản phẩm thuộc dự án hỗ trợ sinh kế nâng cao giá trị cho những người yếu thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.

Hà An
