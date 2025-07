Thời tiết ngày 9/7: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa lớn tại vùng núi phía Bắc

Khu vực Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ ghi nhận nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Một số trạm khí tượng như Láng (Hà Nội), Hòa Bình (Phú Thọ), Bắc Mê (Tuyên Quang), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối trong ngày phổ biến từ 55 - 60%, tạo cảm giác oi bức, khó chịu.

Tình trạng nắng nóng cục bộ cũng xảy ra tại khu vực Tây Bắc Bộ, với một số điểm có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Trạm khí tượng Cam Ranh (Khánh Hòa) ghi nhận nhiệt độ 37,6 độ C trong ngày 8/7.

Từ ngày 10/7, nắng nóng có xu hướng giảm dần tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ. Tại Trung Bộ, nắng nóng sẽ dịu dần từ ngày 11/7. Tuy nhiên, do tác động của nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng vẫn ở mức cao. Đồng thời, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng sốc nhiệt, mất nước và đột quỵ do nắng nóng kéo dài.

Đáng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại các khu vực đô thị có thể cao hơn 2 - 4 độ C so với mức nhiệt đo được, do hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ mặt đường bê tông và công trình xây dựng.

Trong khi nắng nóng diễn ra ở đồng bằng và ven biển, thì tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện từ đêm 8/7. Từ đêm 9 đến ngày 10/7, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn cường suất cao trên 100mm/3 giờ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ tối 10/7 đến ngày 12/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi vượt 300mm. Dự báo đến ngày 13/7, mưa lớn mới có xu hướng giảm dần.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối 9/7 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực phía Đông giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và giữa Biển Đông, gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3,5 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển quanh quần đảo Trường Sa cần đặc biệt chú ý đề phòng gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng và mưa lớn cấp 1. Khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gay gắt và chủ động các biện pháp phòng tránh dông lốc, sạt lở đất trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La 30 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

