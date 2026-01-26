Thông tin về cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TP Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Ngày 25/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan.
Ngày 25/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

"Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae Chan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae Chan đã từ trần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae Chan".

