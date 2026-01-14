Hàn Quốc: Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

(Ngày Nay) - Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok Su khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật nhằm kéo dài thời gian cầm quyền bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và Quốc hội.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Đề nghị được đưa ra tại phiên xét xử cuối cùng của ông Yoon Suk Yeol tại Tòa án quận trung tâm Seoul.

Theo ông Park Eok Su, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng do bị cáo đã huy động các nguồn lực vũ trang vốn chỉ được phép sử dụng vì lợi ích chung của quốc gia.

Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố hồi tháng 1/2025 với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật trái pháp luật.

Các công tố viên cho rằng ông đã âm mưu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và những người khác tiến hành bạo loạn nhằm lật đổ trật tự hiến pháp, trong bối cảnh đất nước không ở trong tình trạng chiến tranh hay khẩn cấp quốc gia.

Cụ thể, ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã điều động quân đội và cảnh sát phong tỏa khuôn viên Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh thiết quân luật, đồng thời ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo đảng cầm quyền cũng như đảng đối lập lớn nhất khi đó.

Ông Yoon Suk Yeol trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị truy tố kèm theo việc tạm giam hồi tháng 1/2025.

Sau khi được thả vào tháng 3/2025 theo lệnh của tòa án hủy bỏ quyết định bắt giữ, ông lại bị bắt giam trở lại vào tháng 7/2025 với các cáo buộc bổ sung liên quan đến vụ áp đặt thiết quân luật.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Tổng thống không thể hiện sự ăn năn về những hành động đã dẫn tới vi phạm nghiêm trọng trật tự hiến pháp và nền dân chủ, đồng thời nhấn mạnh những người chịu thiệt hại lớn nhất là nhân dân.

Phiên xét xử ngày 13/1 bắt đầu từ sáng với phần xem xét chứng cứ bằng văn bản của các luật sư bào chữa cho ông Yoon Suk Yeol, kéo dài khoảng 11 giờ, trước khi nhóm công tố viên trình bày quan điểm cuối cùng và đề nghị mức án.

Phiên này là phần tiếp nối của phiên tòa dự kiến kết thúc vào tuần trước nhưng bị hoãn do phía luật sư của cựu Bộ trưởng Quốc phòng kéo dài thời gian tranh tụng.

Cùng ngày, công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun vì vai trò then chốt trong vụ nổi loạn liên quan đến việc thi hành thiết quân luật trong thời gian ngắn.

Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho với cùng tội danh.

Theo các nguồn tin pháp lý, tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết đối với vụ án của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đầu tháng Hai tới.