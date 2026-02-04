Thông tin về giám định, thanh toán bảo hiểm y tế dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

(Ngày Nay) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định công tác giám định và thanh toán thực hiện dựa trên nguyên tắc tuân thủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngày 4/2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin làm rõ các căn cứ pháp lý và nguyên tắc giám định, thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ chẩn đoán hình ảnh nhằm bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện và thanh toán các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định công tác giám định và thanh toán được thực hiện dựa trên nguyên tắc tuân thủ tuyệt đối Luật Khám bệnh, chữa bệnh và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cụ thể, quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, các cơ sở y tế có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế đồng thời bảo đảm cung ứng dịch vụ kỹ thuật chất lượng, hiệu quả và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, đúng quy định. Bên cạnh đó, Thông tư số 35/2016/TT-BYT nêu rõ dịch vụ kỹ thuật chỉ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi đáp ứng đủ ba điều kiện là được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện, tuân thủ quy trình chuyên môn kỹ thuật và có mức giá dịch vụ được phê duyệt.

Những điểm đáng chú ý trong công tác giám định hiện nay là quy định về thời gian thực hiện quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp theo Quyết định số 2775/QĐ-BYT và 2776/QĐ-BYT (ban hành ngày 29/8/2025). Cụ thể, thời gian thực hiện một quy trình (từ khi bắt đầu đến khi có kết quả chẩn đoán) được quy định dựa trên tính phổ biến và thường quy (như: Chụp X-quang xương khớp, phổi, bụng khoảng 6-12 phút; Siêu âm ổ bụng, tuyến giáp khoảng 6-15 phút; Chụp X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20-30 phút).

Tuy nhiên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh các mốc thời gian này mang ý nghĩa tham chiếu chuyên môn và phục vụ xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật. Trong thực tế triển khai, tùy thuộc vào diễn biến lâm sàng và tình trạng cụ thể của người bệnh, các cơ sở y tế có thể điều chỉnh thời gian thực hiện tăng hoặc giảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước những băn khoăn về việc thực hiện quy trình, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định không ban hành thêm bất cứ quy định ngoài luật nào và không yêu cầu các cơ sở y tế phải kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức.

Việc hiểu sai quy định theo hướng yêu cầu bác sỹ hay kỹ thuật viên phải “chờ đủ thời gian” mới được thực hiện ca tiếp theo là không phù hợp với bản chất hướng dẫn chuyên môn. Điều này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian chờ đợi và quyền lợi chính đáng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Việc giám định của cơ quan Bảo hiểm Xã hội luôn dựa trên hồ sơ, quy trình thực tế và sự phù hợp với quy định pháp luật.

Để tạo sự thống nhất trong triển khai, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật. Mục tiêu là đảm bảo các quy định phải phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của công nghệ y tế hiện đại.Việc minh bạch hóa quy trình giám định và thanh toán dịch vụ chẩn đoán hình ảnh không chỉ giúp quản lý Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh.