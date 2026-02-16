Thông xe cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô, phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết

(Ngày Nay) - Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, được thông xe sau 1 ngày triển khai bắc cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô.

Sáng 16/2, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương dự Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô - Phú Thọ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Cầu phao Đoan Hùng là một công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân-dân bền chặt.

Cùng đó, Đại tướng bày tỏ sự xúc động và tự hào chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu.

Nhiều đồng chí đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm làm việc vất vả; có người đang chuẩn bị đón Xuân bên cha mẹ, vợ con. Thế nhưng khi có lệnh, tất cả các đồng chí đều lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không một chút do dự.

Tinh thần ấy không chỉ là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì nhân dân phục vụ, tinh thần giúp nhân dân là “mệnh lệnh từ trái tim.”

Việc khẩn trương triển khai bắc cầu phao Đoan Hùng theo chỉ đạo của Thủ tướng trong thời gian gấp, công việc lớn. Song, bằng sự nỗ lực bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ, ngay trong ngày cơ động triển khai, các lực lượng tham gia đã hoàn thành việc bắc cầu phao bảo đảm kỹ thuật, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ nhân dân.

Kết quả đạt được là có sự chủ động, nỗ lực của lực lượng Binh chủng Công binh làm nòng cốt; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị Quân khu 2, Quân chủng Phòng không-Không quân, cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng tại chỗ và các doanh nghiệp địa phương.

Sự hiệp đồng nhịp nhàng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được lữ đoàn 249 tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Hiện tại, các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, riêng trong những ngày Tết Nguyên đán, lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24h để phục vụ nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết.