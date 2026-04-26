Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

(Ngày Nay) - Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ông Phạm Đức Ấn.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đảm nhiệm công tác khác.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970; quê quán tỉnh Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng; Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng...

