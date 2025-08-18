Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Thảo Nguyên In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UNESCO vinh danh Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là niềm tự hào dân tộc, mỗi người dân chính là “đại sứ văn hóa” lan tỏa giá trị quần thể di sản ra thế giới.

Tối 17/8, tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh, thành phố mà còn là sự vinh danh những giá trị độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm trong việc hình thành bản sắc và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều yêu cầu và giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý cấp quốc gia và địa phương để bảo vệ di sản liên tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc phối hợp bảo tồn.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 2

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý toàn diện với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, trong đó tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì.

Kế hoạch này cần nhận diện đầy đủ các nguy cơ, đưa ra giải pháp ứng phó với rủi ro, thiên tai và có phương án quản lý du khách hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mỗi người dân sẽ là một ‘đại sứ văn hóa’ trong việc tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng số và khẳng định rằng nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong quá trình phát triển di sản."

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 3

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” đã tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một bậc minh quân đã lựa chọn Yên Tử làm nơi xuất gia, khai sáng Thiền phái Trúc Lâm với triết lý “Cư trần lạc đạo,” lan tỏa giá trị hòa giải, hòa bình, hòa hợp.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 4

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho cả ba địa phương phát biểu khẳng định cam kết sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để quản lý di sản theo đúng quy định của pháp luật và Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới.

"Với tất cả sự trân trọng, lòng tự hào và trách nhiệm, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tin tưởng rằng, Quần thể di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa, tâm linh của Việt Nam, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, là nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ trong mỗi con người, ông Ông Phạm Đức Ấn bày tỏ.

Các địa phương sẽ đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản, đồng thời phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 5

Với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tin tưởng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa tâm linh của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn, nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ cho mỗi con người.

Tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu nhấn mạnh giá trị toàn cầu của Yên Tử đặc biệt ở chỗ đại diện cho Việt Nam cả về mặt tinh thần lẫn bản sắc dân tộc.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 6
Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 7
Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ảnh 8
Các tiết mục trong chương trình được đầu tư công phu và hoành tráng

Đây là nơi khai sinh của Phật giáo Trúc Lâm, đại diện cho cách thức hình thành bản sắc dân tộc bằng cách kết hợp Phật giáo, các giá trị văn hoá tâm linh...

Thảo Nguyên
Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc Quảng Ninh di sản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Tổng Bí thư chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.
Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh"
Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh"
(Ngày Nay) - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Huế đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước - sự kiện văn hóa chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.