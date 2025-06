Thủ tướng kêu gọi thực hiện 6 đột phá trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Vương quốc Anh

(Ngày Nay) - Sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Anh, các doanh nghiệp Vương quốc Anh đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam để thảo luận định hướng hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực then chốt và theo các ưu tiên của Việt Nam trong thực hiện “bộ tứ chiến lược” vừa được ban hành, triển khai.

Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều doanh nghiệp Anh đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew; Hội đồng Tư vấn Chính sách Doanh nghiệp Anh Quốc; Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham) và các doanh nghiệp Anh tiêu biểu đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Anh cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh, quan hệ kinh tế là trụ cột quan trọng. Các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã thể hiện rõ cam kết chung của hai nước đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ quốc tế.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt trên 8 tỷ bảng Anh, trong đó, Anh nhập khẩu 6,8 tỷ bảng hàng hóa từ Việt Nam và xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1,3 tỷ bảng. Tính đến năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Vương quốc Anh vào Việt Nam đạt 1,3 tỷ bảng Anh. Hiện có hơn 400 doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, từ các tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại cuộc làm việc, đại diện Hội đồng Tư vấn Chính sách Doanh nghiệp Anh Quốc, BritCham và các doanh nghiệp Anh đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, nhất là vai trò kiến tạo của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các cải cách, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng theo hướng nhanh, xanh, bền vững.

Phía Vương quốc Anh thảo luận sâu các nội dung liên quan xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, thu hút tài chính xanh; phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng; phát triển giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư…

Cộng đồng doanh nghiệp Anh cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, thúc đẩy các chiến lược huy động nguồn vốn xanh và phát triển khung pháp lý tài chính xanh; chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong phát triển năng lượng tái tạo để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam; phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác trong y tế và phúc lợi xã hội…

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về quan hệ thương mại Việt – Anh trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, các khó khăn mà doanh nghiệp Anh đang gặp phải tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc, hài hòa quy định, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, nhất là trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA và CPTPP.

Sau khi cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi làm rõ và giải đáp các vấn đề phía Vương quốc Anh quan tâm, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các đại biểu Anh quốc có mặt tại buổi làm việc, cũng như các cơ quan, cộng đồng người Anh tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và cơ bản nhất trí với những ý kiến và đề xuất của đại biểu; khẳng định, thông qua cuộc làm việc, cho thấy ngọn lửa nhiệt huyết của Hiệp hội, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Anh, đồng thời Chính phủ càng thấy trách nhiệm cần phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện luật pháp, chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh đang phát triển rất tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Vương quốc Anh trong việc hợp tác, hỗ trợ Việt Nam cùng phát triển và vượt qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt hỗ trợ vaccine để Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”.

Đề xuất 6 đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Vương quốc Anh

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025 là năm Việt Nam thực hiện “tăng tốc, bứt phá, về đích” để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, với 2 mục tiêu 100 năm.

Việt Nam kiên định chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc để xây dựng đất nước dựa vào 3 trụ cột: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; chính sách quốc phòng “4 không”; phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, dân tộc hóa nền văn minh nhân loại và quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, bền vững.

Hiện nay, Việt Nam đang tập trung hiện nay là tạo các bước đột phá chiến lược để phát triển đất nước, cụ thể thông qua chủ trương “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị; sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo bước chuyển mang tính chiến lược trong cách thức điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặt nền móng cho một bộ máy chính quyền hiện đại, tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, trên tinh thần 3 thông “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”.

Điểm lại quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Vương quốc Anh, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, với những kết quả tích cực làm nền tảng, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là khi hai nền kinh tế Việt Nam - Anh có tính bổ trợ lẫn nhau và còn nhiều dư địa phát triển trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp hai nước khai thác, tận dụng tối đa các lợi thế, khuôn khổ Hiệp định UKVFTA và CPTPP, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần phát triển mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đặt mục tiêu trong năm tới, kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD; đầu tư trực tiếp và gián tiếp của Vương quốc Anh vào Việt Nam sớm đạt 10 tỷ USD…, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Vương quốc Anh, cụ thể là doanh nghiệp Anh cùng Việt Nam thực hiện 6 đột phá: Đột phá trong kết nối 2 nền kinh tế, đảm bảo chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn, trên nguyên tắc thị trường, cùng nhau hợp tác, phát triển đôi bên cùng có lợi; Đột phá trong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Đột phá trong chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; Đột phá trong hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đặc biệt là giúp Việt Nam phổ cập, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong các trường học; Đột phá, giúp Việt Nam các dịch vụ tài chính, ngân hàng, đặc biệt giúp Việt Nam xây dựng các Trung tâm tài chính Quốc tế, các Trung tâm thương mại; Đột phá trong kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối toàn cầu, xây dựng các kỳ lân về khoa học công nghệ của Việt Nam.

Tin tưởng thời gian tới hợp tác kinh tế Việt Nam - Vương quốc Anh sẽ có động lực mới, xung lực mới, cảm hứng mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ cam kết tiếp tục tạo môi trường kinh doanh phù hợp với thông lệ quốc tế, kinh tế thị trường và luật pháp 2 nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, người nước ngoài tại Việt Nam; xây dựng chính sách ổn định, lâu dài; đảm bảo quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh lành mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, an toàn; luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; đảm bảo hài hòa hóa thể chế giữa Việt Nam với thông lệ quốc tế và Vương quốc Anh.

Nhấn mạnh phải tận dụng trí tuệ, thời gian, sự quyết đoán, cùng nhau thực hiện các đột phá, thúc đẩy hợp tác, nhất là giải quyết các vướng mắc phát sinh để hai bên cùng thắng, cùng phát triển, cùng tận hưởng niềm vui và hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, không có gì là không thể, vấn đề là phải quyết tâm, biết cách làm và triển khai trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thấu hiểu, chân thành, tin cậy lẫn nhau.