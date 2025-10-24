Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp để ra nghị quyết mới về nhà ở xã hội

(Ngày Nay) - Sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu nhà ở xã hội cao và các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Đảng, Nhà nước xác định trong quá trình phát triển đất nước không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thời gian qua, cả nước đã thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại hội nghị này, các chủ thể có liên quan tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, với tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” trong phát triển nhà ở xã hội, vì đất nước, nhân dân, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác cao hơn là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu phải nghĩ thật, làm thật, kết quả thật, người dân được hưởng thành quả thật.

Cho biết, Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100 nghìn căn nhà ở xã hội.

Cho biết, đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, kết quả trên là hết sức đáng mừng, song so với nhu cầu, còn có khoảng cách nên cần nỗ lực, cố gắng hơn.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu thảo luận kỹ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững; đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội, với mục tiêu là ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về vấn đề này.

Nhấn mạnh, nghị quyết phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo có lợi nhất cho tất các chủ thể liên quan. Trong đó, đảm bảo quản lý nhà nước về nhà ở xã hội; vai trò của các địa phương; các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội; người có nhu cầu về nhà ở xã hội và đa dạng hóa nguồn tín dụng dành cho nhà ở xã hội…, Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội phải căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, công khai, minh bạch, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp; các doanh nghiệp phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Các địa phương phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục… Những diện tích đất có vị trí đẹp, thuận lợi dành cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa chưa phát triển.

Đặc biệt, chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải mang thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, tránh làm méo mó chính sách.