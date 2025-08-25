Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẵn sàng lực lượng ứng cứu, đặt tính mạng của dân là trên hết

(Ngày Nay) - Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt, sát sao, chuẩn bị từ sớm, từ xa, bám sát tình hình trước khi bão số 5 vào; cần chuẩn bị nhân lực, vật lực, triển khai các phương án 4 tại chỗ.

Để làm tốt công tác chuẩn bị giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do bão số 5 gây ra, chiều tối 24/8, tại điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự họp có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Không chủ quan, lơ là

Tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tình hình của bão số 5.

Xác định đây là bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công.

Theo đó, kiên quyết không để người dân ở lại trên sà lan, tàu cá, lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu sơ tán dân, cũng như nơi neo đậu tàu thuyền, lồng bè.

Nghiêm cấm người dân, khách du lịch hiếu kỳ xem bão để những tránh thiệt hại đáng tiếc. Rà soát các công trình đang thi công dở dang ven biển, trên biển, trên các đảo và hệ thống đê biển, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương án “xanh nhà hơn giả đồng”. Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ, xung yếu, đang thi công; sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Cấm người dân đi ra ngoài đường từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 25/8, để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng do cây đổ, nhà bị tốc mái, tôn bay... Cấm các xe lưu thông trên đường khi bão đổ bộ, nhất là xe khách.

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, các địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị cũng đã báo cáo tình hình chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5.

Tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Đặc biệt, rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở ven biển để di dời, ưu tiên di dời người già, trẻ em. Đảm bảo an toàn công trình hạ tầng công cộng, nhà cửa của người dân...; huy động các lực lượng bám sát tình hình, phối hợp cùng địa phương để tham gia ứng phó với cơn bão.

Đối với vùng miền núi, tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông suối, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai họp với 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các xã kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống bão, chuẩn bị các vật tư, thuốc men, thực phẩm, nước uống để cho người dân di dời, sơ tán. Tỉnh có kịch bản sơ tán 17 phường, xã với khoảng 17 nghìn hộ dân, việc này sẽ hoàn thành trong sáng ngày mai (25/8).

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát, lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Dự kiến sơ tán khoảng 90.285 hộ với 325.579 người, trong đó Nghệ An dự kiến di dời 10.022 hộ với 38.639 người.

Công tác chuẩn bị hậu cần, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán cũng được đặc biệt chú trọng, kiên quyết không để người dân quay trở về khi bão chưa tan.

Tính đến 16 giờ ngày 24/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 59.617 phương tiện, 248.843 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh.

Toàn bộ tàu cá ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã được kêu gọi về nơi trú tránh an toàn. Tám tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khoảng 65.293ha diện tích nuôi ven biển, hơn 11.000 lồng bè và gần 850 chòi canh được yêu cầu gia cố, di dời hoặc có biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

Công tác ứng phó được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Đối với giao thông, dân cư, hạ tầng các địa phương đồng bằng và trung du đã triển khai khẩn trương việc chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, trạm BTS, cột viễn thông, tháp truyền hình…nhằm hạn chế tốc mái, gãy đổ.

Lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng phương án cấm người dân ra đường trong thời điểm bão đổ bộ, đặc biệt là từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 25/8 để tránh tai nạn do cây đổ, vật bay.

Theo thống kê, Bắc Trung Bộ hiện có gần 300.000ha lúa trong giai đoạn từ trổ đến chín, cùng hơn 77.000ha cây ăn quả và 67.000ha cao su có nguy cơ bị ảnh hưởng. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kêu gọi người dân tranh thủ thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão ập đến.

Toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện có hơn 4.800 hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhiều hồ đã đạt 70-95% dung tích thiết kế, trong đó gần 120 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Nguy cơ mất an toàn khi bão gây mưa lớn, lũ dâng là rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo khẩn về việc đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là 43 vị trí xung yếu từ Ninh Bình đến Huế.

Các tỉnh miền núi được yêu cầu rà soát các điểm dân cư ven sông suối, chân đồi, khu vực có nguy cơ cao sạt lở để chủ động di dời. Lực lượng xung kích tại chỗ được huy động kiểm soát giao thông qua các ngầm, tràn; kiên quyết không cho người dân qua lại khi không an toàn.

Có thể thấy, từ Trung ương đến địa phương, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần cao nhất. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm soát nguồn cung hàng hóa, tránh đầu cơ, găm hàng, bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân vùng bão.

Bộ Y tế chuẩn bị thuốc men, hóa chất khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh, tránh va đập hư hỏng, chìm tại khu neo đậu, kể cả tầu vận tải.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng; các hoạt động du lịch ven bờ, trên biển (tầu thuyền du lịch, khách du lịch trong nước và quốc tế); nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ (tầu thuyền đánh cá, lồng bè, chòi canh,..).

Đồng thời rà soát, khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở nhà không đảm bảo an toàn; ở những vùng trũng thấp cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt khi bão đổ bộ đến nơi an toàn. Đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân quay trở về nhà yếu khi bão chưa tan.

Đặt tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người chết trong bão số 4 vừa qua.

Thủ tướng đề nghị các địa phương Điện Biên, Sơn La, Nghệ An quan tâm đến người dân, có giải pháp chăm lo việc ăn ở cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các địa phương cần tiếp tục khắc phục hậu quả số 3, nhất là các cơ sở trường học, trạm xá bị thiệt hại nặng nề để chuẩn bị vào năm học mới. Không để 3 thiếu (thiếu trường lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn thiếu mặc).

Riêng tỉnh Nghệ An có nhiều trường học bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, Bộ Công An đã và đang tăng tốc 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và một trường học cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 3.

Về bão số 5 đang liên tục tăng cấp độ, Thủ tướng Chính phủ lưu ý đến hoàn lưu bão sẽ có mưa to, diễn ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, ngập úng, nhất là ở vùng đồi núi, thấp trũng, ven biển sẽ rất nguy hiểm.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, phối hợp với các bộ, ngành vào cuộc tích cực, thành lập các Sở chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống bão. Tuy nhiên, người dân vẫn đang rất chủ quan, đến lúc bão vào sẽ trở tay không kịp, vì thế thiệt hại cũng sẽ nặng nề.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt, sát sao, chuẩn bị từ sớm, từ xa, bám sát tình hình trước khi bão vào; cần chuẩn bị nhân lực, vật lực, triển khai các phương án 4 tại chỗ, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, mục tiêu là cứu người, phải bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, sau đó là bảo vệ tài sản cho người dân, đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Về các giải pháp tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương phải thực hiện di dời người dân từ các vùng nguy cơ cao do ngập úng, sạt lở, triều cường, ven sông, suối đến các vị trí an toàn; tập trung đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, hướng dẫn tàu thuyền ở vùng nguy hiểm thì đi ra ngoài vùng nguy hiểm, ở vùng an toàn thì không vào vùng nguy hiểm, trên tinh thần phải dứt khoát, triệt để; phải chỉ đạo sát sao việc quản lý, điều tiết, xả lũ các công trình thủy lợi, hạ tầng hồ đập không để xảy ra lũ chồng lũ và đảm bảo an toàn hồ đập, không để bất ngờ.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm văn bản của Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Trên tinh thần chức năng, quyền hạn của mình đến đâu phải có trách nhiệm đến đấy. Đặc biệt Bộ Quốc phòng - cơ quan thường trực Phòng thủ dân sự đã thành lập các Sở Chỉ huy chủ động ứng phó bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nắm bắt tình hình, diễn biến của bão, phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan truyền thông để thông tin, cập nhật diễn biến, cảnh báo cách phòng chống bão, lũ cho nhân dân.

“Các bộ ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất kịp thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các tỉnh phải thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo 24/24 giờ, huy động 4 tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khác. Tất cả phải sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ứng phó với bão số 5,” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.