Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cụ thể, Quyết định số 1720/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.
Quyết định số 1721/QĐ-TTg nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.
Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (12/8/2025).
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.
(Ngày Nay) - Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11/8 với sự có mặt của 180 đảng viên, đại diện cho 1.533 đảng viên thuộc 70 chi bộ đảng trực thuộc.
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học College London (UCL) dẫn đầu đã phát triển loại pin mặt trời perovskite bền hơn, có khả năng thu hiệu quả năng lượng từ ánh sáng trong nhà. Công nghệ này hứa hẹn giúp các thiết bị tiêu thụ ít điện như bàn phím, điều khiển, chuông báo động, cảm biến… hoạt động mà không cần pin.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
(Ngày Nay) - Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân một số quốc gia với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh.