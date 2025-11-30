(Ngày Nay) - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho Đắk Lắk 50 tỷ đồng; Khánh Hòa 40 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng; Lâm Đồng 30 tỷ đồng.

Như vậy, đến 29/11, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 275 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong đó, phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng 50 tỷ đồng.

Số tiền này là sự đóng góp, tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại bởi mưa lũ. Qua đó góp thêm nguồn lực để đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất.