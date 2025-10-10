Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên phát triển thiết thực, hiệu quả hơn

Nga tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine (Ngày Nay) - Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khiến sản lượng khí đốt giảm mạnh, nhiều khu vực bị hư hại nghiêm trọng, buộc Kiev có thể phải chi hàng tỷ euro nhập khẩu nhiên liệu.

Chuyển mạnh từ nền giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học (Ngày Nay) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc gia tăng cơ hội học tập và việc học tập suốt đời của người dân cũng đã thúc đẩy quy mô, sự phong phú, đa dạng của nền giáo dục và đào tạo.

Giao lưu âm nhạc Việt Nam-Iran: Từ xứ sở Phượng Hoàng đến đất con Rồng cháu Tiên (Ngày Nay) - Âm nhạc của Iran và Việt Nam đều có nguồn gốc sâu xa và kỹ thuật thanh nhạc từ truyền thống địa phương, đề cao tính ứng tấu và đặc biệt là có một sự gắn kết đặc biệt mà ít ai biết tới.

Năm người ngộ độc khí CO khi dự tiệc trong phòng kín, có máy phát điện (Ngày Nay) - Các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong một căn phòng kín của một nhà hàng, sau đó nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, bị nôn nên đã gọi cấp cứu.

Thỏa thuận ngừng bắn Gaza: Dấu ấn ngoại giao có thể định hình di sản của Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thỏa thuận hòa bình – hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas – có thể trở thành dấu ấn ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Phát hiện mới về Mặt Trăng thông qua phân tích mẫu vật thu thập cách đây hơn 50 năm (Ngày Nay) - Mới đây, một nhóm nhà khoa học từ Đại học Brown (bang Rhode Island, Mỹ) đã có những phát hiện mới liên quan đến Mặt Trăng.

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" chung tay cùng đồng bào vùng lũ (Ngày Nay) - Với tinh thần “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra với sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, các nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 4: Không chỉ trình diễn, Live Stage 2 mang đến sự thay đổi ngoại hình bất ngờ của các Anh Trai (Ngày Nay) - Sau màn lập đội và đấu giá căng thẳng ở Tập 3, dàn Anh Trai chính thức bước vào Live Stage 2 với tinh thần bứt phá và loạt concept được đầu tư chỉn chủ. Trailer tập 4 hé lộ không khí sôi động tại phòng Say Hi khi các Anh Trai đồng loạt xuất hiện với diện mạo mới, cùng các màn biến hoá từ hoàng tử, bá tước cho đến ninja, mang đến năng lượng tươi mới và những màn “đổi vibe” đầy bất ngờ.

DatVietVAC và các nghệ sĩ Vũ Trụ “Say Hi” ủng hộ 1 tỷ đồng cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ (Ngày Nay) - Ngày 08/10, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nữ Công an Nhân dân cùng tham gia chương trình giao lưu “Phụ nữ Công an Nhân dân và Concert "Em Xinh “Say Hi” - Vạn vật đến từ em" của DatVietVAC. Tại buổi giao lưu, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cùng các nghệ sĩ trao tặng một tỷ đồng, đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.