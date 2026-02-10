Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

(Ngày Nay) - Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí trong đoàn thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở đây; thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Năm 2025 vừa qua, Khu Di tích đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu; đã tổ chức 15 cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.