Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí trong đoàn thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở đây; thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Năm 2025 vừa qua, Khu Di tích đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu; đã tổ chức 15 cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

PV
Thường trực Ban Bí thư Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhà 67

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về đào tạo và thu hút nhân tài ngày càng gay gắt, Pháp đang đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, với trọng tâm là phát triển các chương trình đào tạo song ngữ hoặc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
(Ngày Nay) - Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó. Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
(Ngày Nay) - Vào lúc 6:00 ngày 9/2, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế. Trong đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.