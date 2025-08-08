Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Hà Nội khơi dậy tinh thần sáng tạo trong công việc

(Ngày Nay) - Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội quyết tâm triển khai 2 khâu đột phá chiến lược với khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Đảng gương mẫu, tiên phong trong giai đoạn mới.

Ngày 8/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Cùng dự đại hội có 154 đảng viên đại diện cho hơn 2.900 đảng viên của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

Đảng bộ gương mẫu, tiên phong, sáng tạo, hiệu quả

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, cho biết Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 8152-QĐ/TU (ngày 7/2/2025) của Thành ủy Hà Nội.

Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố.

Sau 6 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Đảng bộ đã sớm ổn định tổ chức, đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác; bám sát trọng tâm công tác và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng nâng tầm chất lượng công tác tham mưu chiến lược các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 mang trong mình sự kế thừa và phát huy những thành quả quý báu của các tổ chức Đảng trực thuộc và một phần của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố trước đây.

Những thành quả hợp thành sức mạnh nền tảng để Đảng bộ tiếp tục phát huy, sẵn sàng cho những bước phát triển mới.

Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Những yêu cầu mang tính thời đại đòi hỏi Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để phát huy vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng; phẩm chất, trí tuệ, năng lực, kỹ năng và sự đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo bước đột phá trong xây dựng, phát triển Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội thành Đảng bộ gương mẫu, tiên phong, sáng tạo, hiệu quả của Đảng bộ thành phố thời gian tới…

Thực hiện 2 khâu đột phá chiến lược

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, cho biết ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy. Hiện nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có 12 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận, 143 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận với 2.934 đảng viên.

Với phương châm “Gương mẫu đi đầu-Khát vọng vươn cao-Tư duy Thủ đô-Hành động Hà Nội,” Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ mới xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh toàn diện.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, tiên phong; khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hoạch định và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Thành ủy; phương thức lãnh đạo linh hoạt, tư duy đổi mới; đi đầu trong cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố quyết tâm triển khai hai khâu đột phá chiến lược với khát vọng vươn lên, nhằm xây dựng tổ chức Đảng gương mẫu, tiên phong trong giai đoạn mới.

Trong đó, khâu đột phá thứ nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “Đảng lãnh đạo-Nhà nước quản lý-Nhân dân làm chủ,” với phương thức lãnh đạo rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng các cơ chế, công cụ để người dân phát huy, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền và làm chủ...

Khâu đột phá thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn cao, tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Xứng đáng là Đảng bộ mẫu mực

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với sự nỗ lực không ngừng, các tổ chức Đảng trước khi hợp thành của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong các cơ quan trọng yếu của thành phố.

Đặc biệt, sau 6 tháng thành lập, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã bám sát trọng tâm công tác và chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố tiếp tục tập trung nâng tầm chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của thành phố nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả. Cụ thể là các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cả trước mắt và lâu dài: hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chính quyền, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm sớm đồng bộ, thông suốt, ổn định, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu đã đề ra; chuẩn bị tốt nội dung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố theo hướng hành động, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, có thể thực hiện ngay sau Đại hội; thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phấn đấu 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; từ 90% chi bộ đạt “Chi bộ 4 tốt”; kết nạp 30 đảng viên mới/năm.

Hằng năm, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng, trong đó từ 90% trở lên đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa.

Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng bộ phấn đấu trên 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và từ 90% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức cơ sở Đảng ứng dụng phần mềm thống nhất trong quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng...

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.